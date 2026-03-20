Thi công hầm chui hơn 1.000 tỷ đầu tiên trên quốc lộ 13 ở TPHCM

Những ngày qua, nhà thầu đã huy động máy móc, nhân công để thi công dự án hầm chui tại ngã 5 Phước Kiến trên quốc lộ 13 (giáp phường Phú Lợi và phường Thủ Dầu Một, TPHCM).

Để phục vụ công việc, nhà thầu đã dùng tôn rào đoạn đường Phạm Ngọc Thạch, đồng thời mỗi hướng lưu thông được dành lại 1 làn để các xe di chuyển.

Giai đoạn này, các công nhân sẽ tiến hành khoan phá lớp bê tông cũ của đường Phạm Ngọc Thạch, cùng với đó là đóng cọc, xử lý nền.

Máy móc, thiết bị liên tục được vận chuyển đến công trình. Tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án cũng đạt tỷ lệ cao.

Ngã 5 Phước Kiến là điểm giao của quốc lộ 13, đường Phạm Ngọc Thạch, Huỳnh Văn Cù và Nguyễn Văn Tiết của TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương trước đây.

Trong đó, đường Huỳnh Văn Cù là tuyến huyết mạch kết nối khu vực Củ Chi và tỉnh Tây Ninh với các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai nên lượng xe trên đường này rất đông.

Bên cạnh đó, do khu vực này có nhiều giao lộ, thời gian dừng đèn đỏ nhiều nên thường xuyên đông xe.

Để giảm áp lực giao thông, hầm chui ngã 5 Phước Kiến sẽ được xây cắt ngang quốc lộ 13, kết nối đường Huỳnh Văn Cù với đường Phạm Ngọc Thạch, dẫn ra đường Mỹ Phước - Tân Vạn.

Dự án có chiều dài 630m, rộng 22,4m, quy mô 4 làn xe, tĩnh không hầm 5m. Hầm chui được thiết kế vận tốc đạt 40km/h và tổng vốn đầu tư là 1,050 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2, khu vực này sẽ được đầu tư thêm một cầu vượt chạy thẳng trên quốc lộ 13. Sau khi cầu vượt hoàn thành, đây là sẽ là nút giao hiện đại có thiết kế 3 tầng đầu tiên trên quốc lộ 13.