Hiện trạng cổng chính Đại học Quốc gia TPHCM dang dở vì vướng mặt bằng

Dự án nút giao thông hoàn chỉnh tại cổng chính Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM), được phê duyệt từ năm 2008, đang đối mặt với tình trạng đình trệ kéo dài gần 6,5 năm do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và chồng lấn ranh giới dự án.

Sau 3 năm thi công, đến cuối năm 2019, nhiều hạng mục quan trọng thuộc dự án đã hoàn thành và đưa vào khai thác, bao gồm nâng cấp trục đường chính trên xa lộ Hà Nội, xây dựng hầm hở rộng 36m trước cổng ĐHQG, 3 cầu vượt qua hầm và 2 cầu bộ hành. Các hạng mục này do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) làm chủ đầu tư, thuộc dự án BOT mở rộng xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1.

Tuy nhiên, phần còn lại của dự án - hạng mục cổng chính ĐHQG, do Ban Giao thông TPHCM làm chủ đầu tư, vẫn chưa thể triển khai. Nguyên nhân chính được xác định là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng và chồng lấn ranh giới giữa dự án ĐHQG TPHCM với các dự án liên quan.

Theo Ban Giao thông TPHCM, khu vực nút giao cổng chính ĐHQG giáp ranh giữa phường Linh Xuân (TP Thủ Đức cũ) và phường Đông Hòa (TP Dĩ An, Bình Dương cũ). Kế hoạch ban đầu phân công phía Linh Xuân do ĐHQG thực hiện đền bù, phía Đông Hòa do Ban Giao thông triển khai. Tuy nhiên, do thiếu quỹ tái định cư, phía Đông Hòa chưa thể thực hiện, trong khi phía Linh Xuân cũng giải quyết chậm trễ.

Báo cáo mới nhất từ hai địa phương cho thấy, phường Linh Xuân còn 4 trường hợp chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng và đã lên kế hoạch cưỡng chế. Phía Đông Hòa có 16 trường hợp chưa giải tỏa và đề xuất nhận lại việc đền bù để triển khai đồng bộ, do khu vực lân cận còn khoảng 10 trường hợp khác thuộc diện thu hồi đất của dự án ĐHQG TPHCM.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM cho biết, hướng xử lý hiện nay là rà soát lại hồ sơ để xác định ranh giới dự án và xác lập lại thủ tục thu hồi đất. Nếu khu vực nút giao vẫn thuộc ranh dự án ĐHQG TPHCM, đơn vị này sẽ phối hợp các địa phương thực hiện bồi thường. Ngược lại, nếu đã tách khỏi ranh và bàn giao Ban Giao thông, Ban Giao thông sẽ tiếp tục làm chủ đầu tư và UBND phường Đông Hòa sẽ ban hành quyết định thu hồi đất.

Mặc dù dự án nút giao thông còn dang dở, khu vực cổng chính ĐHQG TPHCM đã có nhiều thay đổi tích cực. Các dãy nhà tạm được xóa bỏ, bến xe buýt khu A được quy hoạch về gần vị trí này.

Ban Quản lý dự án ĐHQG TPHCM đang triển khai thi công tuyến Đại lộ Đại học quy mô 8 làn xe, kết nối từ cổng chính vào khu đô thị đại học, hứa hẹn thay thế tuyến đường hiện hữu chật hẹp và thường xuyên xuống cấp.

Các đơn vị cũng đang phối hợp di dời hạ tầng, chuẩn bị điều kiện để hoàn thiện toàn bộ nút giao.

Khi dự án được triển khai trở lại và hoàn tất, khu vực cổng chính ĐHQG TPHCM được kỳ vọng sẽ trở thành nút giao thông hiện đại, đồng bộ với đầy đủ hầm chui, cầu vượt, cầu bộ hành, đường song hành và kết nối tuyến Metro số 1 TPHCM, góp phần định hình diện mạo cửa ngõ phía Đông TPHCM.

Vị trí cổng chính Đại học Quốc gia TPHCM (Đồ họa: Ngọc Tân).