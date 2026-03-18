Toàn cảnh khu tái định cư lớn nhất TPHCM nhiều lần đấu giá thất bại

Khu tái định cư lớn nhất TPHCM 4 lần đấu giá bất thành (Video: Bảo Quyên - Trương Khởi).

Khu tái định cư phường An Khánh, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, được xây dựng từ năm 2013 đến 2015 nhằm bố trí chỗ ở cho người dân bị giải tỏa. Tuy nhiên, cụm 3.790 căn hộ tại các lô R1-R5, hoàn thành từ năm 2015, đã bị bỏ trống suốt nhiều năm.

Trong nhiều năm qua, TPHCM đã bốn lần tổ chức đấu giá toàn bộ số căn hộ này nhưng đều không thành công. Nguyên nhân được cho là do quy mô gói tài sản lớn và giá khởi điểm cao. Để tăng khả năng thu hút nhà đầu tư, tháng 3/2025, thành phố đã chấp thuận chuyển đổi công năng khu căn hộ sang nhà ở thương mại.

Khu tái định cư này tọa lạc tại vị trí đắc địa, bên đại lộ Mai Chí Thọ, tuyến đường huyết mạch từ cửa ngõ phía đông vào trung tâm thành phố qua hầm Thủ Thiêm. Dự án từng được kỳ vọng trở thành khu tái định cư kiểu mẫu, đáp ứng mọi tiêu chuẩn về một nơi ở mới khang trang, hiện đại, nhằm gây dựng lòng tin và sự an tâm cho người dân khi tiếp nhận tổ ấm mới.

Sau thời gian dài không sử dụng, nhiều hạng mục tại dự án đã xuống cấp nghiêm trọng. Mỗi năm, thành phố vẫn phải chi hàng chục tỷ đồng để quản lý và bảo trì, gây lãng phí lớn.

Do không có người ở, khu cao ốc trở nên hoang vắng, nhiều khu vực bị rào chắn, xả rác bừa bãi, tạo nên khung cảnh nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của Dân trí, mặc dù các tòa nhà có bảo vệ trông coi, hành lang, lối đi chung và cầu thang lại phủ đầy bụi bẩn, thậm chí bị người dân xung quanh tận dụng làm nơi nuôi thú cưng.

Những chiếc hồ bơi trong khuôn viên khu tái định cư cũng xuống cấp, cạn nước và rêu mọc khắp bể.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, khu tái định cư Bình Khánh từng được trưng dụng làm khu cách ly tập trung và bệnh viện dã chiến. Những tấm nệm, giường xếp phục vụ bệnh nhân cách ly vẫn còn chất đầy các phòng của căn hộ.

Anh Tâm, một người dân địa phương, chia sẻ: “Khu vực này rộng rãi nên chúng tôi thường chọn làm nơi nghỉ trưa. Tuy nhiên, nhiều chỗ quá vắng vẻ, rào chắn nhếch nhác khiến ai cũng cảm thấy lo ngại”.

Gạch ốp tường bong tróc, sơn tường nứt nẻ, loang lổ, làm giảm đáng kể giá trị công trình.

Hiện các hệ thống phòng cháy chữa cháy, điện nước ở khu tái định cư Bình Khánh đã xuống cấp và hư hỏng.

Một số người dân đã bày bán đồ uống trên vỉa hè cho công nhân xây dựng và số ít khách qua đường.

Ngày 11/3, Chủ tịch UBND TPHCM đã ký Quyết định số 1407 ban hành kế hoạch tổ chức bán đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư tại Thủ Thiêm (phường An Khánh) với mục đích nhà ở thương mại. Các căn hộ này bao gồm khối R1, R2, R3 (2.220 căn) và khối R4, R5 (1.570 căn).

Theo lộ trình, trong tháng 3, phường An Khánh sẽ hoàn tất việc thẩm định và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu vực nhằm tối ưu chỉ tiêu kiến trúc và nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Từ tháng 3 đến tháng 4, các cơ quan chức năng sẽ lựa chọn đơn vị thẩm định giá để xác định giá khởi điểm, đồng thời chọn tổ chức đấu giá tài sản. Cuộc đấu giá dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 5.