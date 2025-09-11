Hà Nội làm công viên hai bên sông Tô Lịch

UBND TP Hà Nội vừa thống nhất danh mục các công trình xây dựng, dự án đầu tư dự kiến khởi công dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2025).

Trong 8 dự án được khởi công dịp này, đáng chú ý có dự án đầu tư xây dựng công viên hai bên sông Tô Lịch.

Sông Tô Lịch đã được bổ cập nước nhằm tạo dòng chảy để "hồi sinh" (Ảnh: Thành Đông).

Hồi đầu tháng 3, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành thông báo về kết luận của ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, tại cuộc họp nghe báo cáo về phương án thiết kế cải tạo sông Tô Lịch của một doanh nghiệp tư nhân.

Thời điểm đó, Hà Nội yêu cầu nghiên cứu kỹ hơn về bờ kè hai bên sông (khu vực nào mở rộng được, khu vực nào không) để tạo không gian có nhiều cảnh quan vừa cho phép mở rộng mặt nước sông Tô Lịch, đồng thời tạo quỹ đất phát triển công trình dịch vụ công cộng.

Sở Tài chính Hà Nội được giao nghiên cứu cơ chế triển khai đối với phương án cải tạo sông Tô Lịch (theo hướng áp dụng hình thức BT) để tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

Ngày 9/9, tuyến ống riêng dẫn nước từ hồ Tây về đầu sông Tô Lịch dài 1,5km đã cơ bản hoàn thành. Nước từ hồ Tây chính thức được bổ cập để "hồi sinh" sông Tô Lịch.

Ngoài việc thông nước dẫn từ hồ Tây về sông Tô Lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội (Ban Nông nghiệp) cho biết trước ngày 20/9, Ban sẽ dẫn nước sau xử lý từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để tiếp tục bổ cập cho sông Tô Lịch.

Sông Tô Lịch chảy qua nhiều phường, xã của Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

Theo Ban Nông nghiệp Hà Nội, toàn bộ 245 cửa xả nước thải trên sông Tô Lịch đã được thu gom triệt để về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Nhà máy này đã tăng công suất theo quy trình và đang xử lý ở công suất khoảng 200.000m3/ngày đêm, đảm bảo xử lý toàn bộ nước thải dọc sông Tô Lịch.

Đối với hạng mục chỉnh trang hai bên bờ sông Tô Lịch, Ban Nông nghiệp Hà Nội đã hoàn thành 19 vị trí thuộc các đoạn tuyến từ Cầu Giấy đến cầu Hòa Mục (đường Láng Hạ - Lê Văn Lương) trong phạm vi được bàn giao và đã mời các bên kiểm tra bàn giao.

Sông Tô Lịch dài hơn 13km, được mệnh danh là "dòng sông đen". Những năm qua Hà Nội triển khai nhiều dự án khắc phục ô nhiễm sông Tô Lịch nhưng không hiệu quả.