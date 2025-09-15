Khách sạn ven biển Đà Nẵng mắc 9 lỗi, bị phạt gần 570 triệu đồng

Ngày 15/9, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 564 triệu đồng đối với Công ty C.L., đơn vị sở hữu khách sạn C.L. tại phường An Hải, do vi phạm 9 lỗi nghiêm trọng liên quan đến bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm.

Theo quyết định xử phạt, cơ quan chức năng đã phát hiện khách sạn C.L. không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định.

Tuyến đường ven biển Võ Nguyên Giáp, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Cụ thể, khách sạn này đã xây lắp, lắp đặt thiết bị, đường ống hoặc các đường thải khác để xả chất thải trực tiếp ra môi trường mà không qua xử lý. Ngoài ra, công trình xử lý chất thải của cơ sở không được vận hành hoặc vận hành không thường xuyên, không đúng quy trình.

Trong lĩnh vực quản lý chất thải, khách sạn C.L. còn bị phát hiện thải bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường; không ký hợp đồng với đơn vị có giấy phép môi trường phù hợp trước khi chuyển giao chất thải nguy hại để xử lý.

Khu vực lưu giữ chất thải nguy hại cũng không được bố trí hoặc bố trí không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. Doanh nghiệp cũng không lập báo cáo, báo cáo không đúng, không đầy đủ hoặc không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Về an toàn thực phẩm, khách sạn C.L. đã không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước và không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về lưu mẫu thức ăn.

Ngoài mức phạt tiền, Công ty C.L. còn bị buộc tháo dỡ các công trình, thiết bị vi phạm, khắc phục tình trạng ô nhiễm, khôi phục hiện trạng ban đầu và phải báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.