Thêm đợt không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến nước ta

Cơ quan Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 12-16/3, khu vực Bắc Bộ phổ biến ít mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày trời tạnh ráo, đêm và sáng trời rét, riêng khu vực Tây Bắc ngày 12/3 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Dự báo khoảng đêm 14-16/3, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường. Vùng đồng bằng, ven biển phía Đông Bắc Bộ trong ngày 15/3 có khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Bắc Trung Bộ từ nay đến cuối tuần ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng; khu vực từ Quảng Trị đến phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, đêm 12-14/3 có mưa, có mưa to và dông do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường. Khu vực phía Đông các tỉnh từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng phổ biến ít mưa, ngày trời nắng.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ những ngày tới phổ biến ít mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.

Cơ quan khí tượng cho biết khu vực Hà Nội ngày 12-13/3, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét. Ngày 14/3, thủ đô nhiều mây, sáng và đêm có sương mù và sương mù nhẹ, mưa xuất hiện vài nơi; ngày 15-16/3 khả năng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù vào sáng sớm và đêm.

Miền Bắc sắp bị ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh tăng cường (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 12/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi 13-16 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to; Phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.