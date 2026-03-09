Không khí lạnh lan rộng, miền Bắc chuyển rét

Tối 9/3, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho biết đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung Trung Bộ.

Dự báo đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Hà Nội tối nay có mưa, có nơi có dông, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở thủ đô phổ biến 15-17 độ C.

Cơ quan khí tượng nhận định, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tối nay có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ chiều tối nay đến ngày 10/3, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Đông Gia Lai có mưa, cục bộ có nơi mưa to.

Không khí lạnh tràn về miền Bắc, nhiều nơi chuyển rét (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 10/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 21-23 độ C, phía Nam 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-29 độ C, phía Nam 29-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.