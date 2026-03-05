Thêm đợt không khí lạnh mới, thời tiết diễn biến phức tạp

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 6/3, thời tiết cả nước có những diễn biến phức tạp khi một đợt không khí lạnh mới tràn xuống, gây mưa lớn cục bộ tại khu vực Trung Trung Bộ.

Trong khi đó, các tỉnh Cao Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đối mặt với trạng thái mưa dông trái mùa vào chiều tối, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cụ thể, tại Bắc Bộ bị ảnh hưởng bởi một khối không khí lạnh tăng cường lệch Đông khiến thời tiết vẫn duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi.

Với dự báo này, hiện tượng sương mù dày xuất hiện vào rạng sáng có thể gây cản trở tầm nhìn của các phương tiện giao thông.

Đến trưa và chiều, do sự chi phối của trường gió tây bắc trên cao nên mây sẽ giảm dần, trời chuyển nắng.

Khu vực phía Tây Bắc Bộ có nắng mạnh hơn so với phía Đông, mang lại cảm giác ấm áp vào ban ngày.

Tại Trung Bộ cũng ghi nhận sự thay đổi rõ rệt do sự kết hợp giữa không khí lạnh tăng cường và vùng hội tụ gió trên cao. Từ rạng sáng, mưa sẽ lan rộng khu vực Thanh Hóa - Huế.

Từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, cường độ mưa có xu hướng tăng mạnh từ gần sáng, cục bộ có nơi xuất hiện mưa to đến rất to. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc và gió giật mạnh.

Tại Cao Nguyên và Nam Bộ, dù ban ngày trời có nắng nhưng cường độ không quá gay gắt. Về chiều và tối, mây đối lưu phát triển mạnh gây mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều ở khu vực Bắc Tây Nguyên và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Dông lốc làm tốc mái nhiều ngôi nhà ở Đồng Tháp (Ảnh: CTV).

Dự báo thời tiết ngày 6/3 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; riêng Thanh Hóa - Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.