Tối nay không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển mưa rét

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi.

Dự báo khoảng đêm 2/3, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, từ chiều tối 2 đến ngày 3/3, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ ngày 3/3, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm và sáng trời rét, riêng vùng núi Đông Bắc Bộ trời chuyển rét.

Dự báo nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết khu vực Hà Nội từ đêm 2 đến ngày 3/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, từ ngày 3/3 đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở thủ đô phổ biến 16-18 độ C

Theo dự báo, từ ngày 3/3, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Không khí lạnh sắp tràn về miền Bắc (Ảnh: Manh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 2/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, riêng khu Tây Bắc 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng vùng núi từ chiều tối mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.