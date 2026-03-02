Đề nghị 22 tỉnh thành ứng phó không khí lạnh, gió mạnh trên biển

Trong công văn gửi tới các địa phương chiều 2/3, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia dẫn bản tin dự báo cho thấy từ ngày 3/3 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An trời rét, nhiệt độ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.

Từ đêm 2/3, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Bắc Biển Đông có gió cấp 6-7, giật cấp 8-9. Từ đêm 3/3, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Cũng trong khoảng thời gian từ đêm 2/3 đến ngày 3/3, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ dự báo có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 22 địa phương chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết nguy hiểm (Ảnh: Hải Long).

Trước xu thế thời tiết đó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị 22 địa phương theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết để thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở cùng nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Đối với gió mạnh trên biển, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh cũng như có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn.

22 tỉnh, thành phố nêu trên gồm: Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi.