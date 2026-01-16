Giăng lưới bẫy hơn 140 con chim, người đàn ông ở Tây Ninh bị xử lý

Ngày 16/1, Công an xã Dương Minh Châu (Tây Ninh) cho biết, đơn vị này vừa xử lý một trường hợp giăng lưới bẫy chim trên địa bàn.

Một ngày trước, công an nhận tin báo của người dân về việc có người sử dụng lưới tàng hình để bẫy chim tại khu vực đồng ruộng thuộc tổ 9, ấp Phước Long 1.

Người đàn ông bẫy chim ở Tây Ninh bị công an và kiểm lâm xử lý (Ảnh: N.H.).

Công an xã Dương Minh Châu đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 (Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh) kiểm tra, phát hiện ông T.T.Đ. (SN 1973, ngụ địa phương) đang bẫy chim.

Lực lượng chức năng lập biên bản, thu giữ tang vật gồm: 4 cây sào kim loại dài 5m; 2 cây sào kim loại dài 2,5m; 4 tay lưới dùng bẫy chim (mỗi tay dài 30m, cao 5m); 2 túi lưới kích thước 30x60cm; 1 máy phát nhạc phát tiếng chim cùng các dụng cụ liên quan.

Ngoài ra, tại hiện trường còn có 142 cá thể chim các loại còn sống, gồm: 5 con chim cu đất, 1 con chim cu gáy, 1 con chim bìm bịp và 135 con chim sắc ô được nhốt trong lồng.

Toàn bộ hồ sơ và tang vật được bàn giao cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1, trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo công an, bẫy chim trời là hành động vi phạm pháp luật (Ảnh: N.H.).

Theo Công an xã Dương Minh Châu, hành vi săn bắt, bẫy, bắt chim và động vật rừng trái phép, có thể bị phạt 1-10 triệu đồng. Người vi phạm còn bị tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện và buộc thả động vật còn sống về môi trường tự nhiên.

Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Công an xã Dương Minh Châu khuyến cáo người dân không săn bắt, bẫy, mua bán chim và động vật hoang dã trái phép. Khi phát hiện vi phạm, người dân cần kịp thời thông báo cho lực lượng công an hoặc kiểm lâm để xử lý.