“Đột nhập” nơi nhân giống hàng chục cá thể gà lôi trắng, công má vàng

Vườn quốc gia Bạch Mã được thành lập từ năm 1991, hiện có diện tích hơn 37.000ha, nằm trên địa bàn hành chính của 2 thành phố Huế và Đà Nẵng.

Vườn quốc gia này ra đời nhằm bảo tồn tài nguyên, đa dạng sinh học, đặc biệt tạo nơi sống tốt hơn cho các loài thú quý hiếm như hổ, báo, vọoc ngũ sắc, mang lớn, mang Trường Sơn, sao la,…

Gà lôi bố mẹ được nhốt riêng thành từng cặp tại khu vực chăm sóc, nhân giống trong khuôn viên Vườn quốc gia Bạch Mã (Ảnh: Vi Thảo).

Theo kết quả điều tra, tại khu vực Vườn quốc gia Bạch Mã có 1.728 loài, thuộc 54 bộ, 266 họ, trong đó có 70 loài thuộc Sách Đỏ Việt Nam, 52 loài có tên trong Danh lục IUCN và 15 loài đặc hữu.

Theo đại diện Vườn quốc gia Bạch Mã, trong những năm qua, đơn vị này đã thực hiện nhiều hoạt động bảo tồn, cứu hộ, nhân giống và tái thả các loài động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên, trong đó có gà lôi trắng, công má vàng.

Để bảo tồn loài gà lôi trắng và công má vàng, từ năm 2022, Vườn quốc gia Bạch Mã đã cử nhân viên ra Vườn quốc gia Cúc Phương (tỉnh Ninh Bình) tập huấn kỹ thuật chăm sóc, nhân giống.

Cùng năm, Vườn quốc gia Cúc Phương đã chuyển giao cho Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã 4 cặp gà lôi giống, một cặp công má vàng.

Cặp công má vàng tại khu nhân giống (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Trương Văn Hậu, nhân viên Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết từ năm 2022 đến nay, trung tâm đã nhân giống thành công 24 cá thể gà lôi trắng và 4 cá thể công má vàng.

Toàn bộ số động vật quý hiếm nêu trên đang được quản lý, chăm sóc tại khuôn viên Vườn quốc gia Bạch Mã. Khi số lượng đủ lớn và đảm bảo sức khỏe, đơn vị này sẽ tái thả về môi trường tự nhiên.

Theo ông Hậu, gà lôi trắng thường sinh sản trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 6 hằng năm, mỗi lần đẻ 5-7 quả trứng. Thời gian từ lúc ấp trứng đến khi nở gà con mất 22-24 ngày. Nếu để gà mẹ tự ấp, mỗi năm loài này chỉ đẻ được một lần.

Lúc nhỏ, gà lôi đều có lông màu nâu giống nhau, khi trưởng thành mới phân hóa. Con trống khi trưởng thành có bộ lông màu trắng xen lẫn vằn đen, dưới bụng màu đen. Con mái có lông màu nâu xen các vằn đen.

Đối với công má vàng, mỗi lần sinh sản thường đẻ 3-6 quả trứng, thời gian nở ra con non mất 24-26 ngày.

Theo ông Hậu, tùy điều kiện thời tiết, nhiệt độ và phương pháp ấp trứng sẽ có tỷ lệ nở đạt cao hoặc thấp. Để gà, công phát triển tốt, khỏe mạnh, ngoài việc bảo đảm nguồn thức ăn, Trung tâm thực hiện đầy đủ biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, xử lý môi trường khu vực nuôi, nhân giống.

Những con gà lôi khi còn nhỏ sẽ có cùng một màu lông, đến khi trưởng thành mới phân hóa (Ảnh: Vi Thảo).

Bên cạnh đó, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, thuộc Vườn quốc gia Bạch Mã đã xây dựng khu vực nhân giống, phát triển một số loài động vật quý hiếm vùng Trung Trường Sơn, như trĩ sao, mang lớn, rùa hộp trán vàng miền Trung, thỏ vằn miền Trung.

Đến nay, Trung tâm đã tiếp nhận 8 con rùa từ Vườn quốc gia Cúc Phương để chăm sóc, nhân giống bảo tồn.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã, cho biết việc bảo tồn những loài động vật quý hiếm đang từng bước tạo dựng một hệ sinh thái bền vững cho khu vực Trung Trường Sơn.