Thay biển báo, kẻ lại vạch trên tuyến đường “ô tô giành hết làn” ở TPHCM

Ngày 23/5, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TPHCM) tiến hành thay đổi tổ chức giao thông trên đường Thống Nhất (phường Đông Hòa).

Đây là tuyến đường xảy ra tình trạng ô tô đậu chiếm hết làn xe máy, khiến người dân bất an mà Dân trí đã phản ánh.

Công nhân điều chỉnh vạch kẻ đường từ nét liền sang nét đứt (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sáng cùng ngày, phóng viên Dân trí ghi nhận các biển báo phân làn trên đường Thống Nhất đã được thay đổi, cụ thể: các ô tô sẽ chạy ở làn sát tim đường; làn ở giữa dành cho ô tô con, xe khách dưới 25 chỗ, xe tải dưới 3,5 tấn, xe buýt; làn sát vỉa hè dành cho xe 2-3 bánh.

Như vậy, cách phân làn này tương tự trên quốc lộ 51, đường Mỹ Phước - Tân Vạn, nhằm mục đích tách các ô tô tải nặng, xe đầu kéo container ra xa người đi xe máy. Cùng với đó, vạch sơn phân làn cũng được điều chỉnh từ nét liền thành nét đứt.

Ngoài việc điều chỉnh biển báo phân làn và vạch kẻ đường, trên tuyến đường Thống Nhất cũng được treo nhiều băng rôn có nội dung: "Từ ngày 22/5 điều chỉnh tổ chức giao thông phân làn đường trục chính Đông - Tây (đường Thống Nhất) đoạn từ quốc lộ 1K đến quốc lộ 1A, các phương tiện chú ý lưu thông đúng làn đường quy định".

Hiện, các công nhân và máy móc khẩn trương điều chỉnh vạch kẻ đường, dự kiến sẽ hoàn thành toàn bộ công việc trong hôm nay.

Biển báo phân làn trên đường Thống Nhất đã được thay đổi (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sau khi điều chỉnh tổ chức giao thông, Trung tâm Quản lý giao thông và Hạ tầng kỹ thuật sẽ theo dõi và phối hợp đánh giá, lấy ý kiến các đơn vị liên quan để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế (nếu cần).

Ngoài ra, Trung tâm sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiên cứu một số phương án đảm bảo an toàn giao thông như cấm dừng, đỗ xe đối với các loại phương tiện.

Như Dân trí đã phản ánh, đường Thống Nhất kết nối quốc lộ 1K với xa lộ Hà Nội.

Tuyến đường này có 3 làn cho mỗi hướng, và chỉ có một làn sát vỉa hè dành cho xe máy.

Tuy nhiên, thời gian qua, đoạn trước chung cư Bcons City bị các ô tô đậu hàng dài, chiếm hết làn khiến người đi xe máy phải lấn qua làn ô tô.

Băng rôn thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Thống Nhất (Ảnh: Xuân Đoàn).

Sau phản ánh của người dân và vụ tai nạn thương tâm xảy ra trưa 14/5, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) cùng UBND phường Đông Hòa đã khảo sát, kiến nghị Sở Xây dựng TPHCM tổ chức lại giao thông trên tuyến đường này.

Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội chiều 21/5, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông, Sở sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá tình hình trên đường Thống nhất