TPHCM cho xe lưu thông đảo chiều trên đường Cộng Hòa từ 15/5

Sở Xây dựng TPHCM vừa thông báo phương án tổ chức giao thông mới, áp dụng trên đường Cộng Hòa từ ngày 15/5.

Phương án phân luồng mới được áp dụng cho phạm vi từ nút giao Cộng Hòa - Út Tịch đến nút Cộng Hòa - Trường Chinh. Đoạn đường dài khoảng 2,7km, đi qua 3 phường Tân Sơn Nhất, Bảy Hiền và Tân Bình.

Hai làn giữa của đường Cộng Hòa sẽ được tổ chức lưu thông đảo chiều từ ngày 15/5 (Ảnh: Ngọc Tân).

Theo phương án mới, 2 làn đường sát vỉa hè của mỗi chiều vẫn tổ chức lưu thông bình thường như trước đây. Riêng làn đường sát dải phân cách giữa (tim đường) có sự thay đổi.

Cụ thể, vào giờ cao điểm sáng, hai làn ở giữa sẽ được tổ chức lưu thông một chiều theo hướng từ Trường Chinh đến Út Tịch. Như vậy, chiều đường hướng về trung tâm sẽ có 4 làn xe, trong khi chiều ngược lại chỉ có 2 làn xe.

Đến khung giờ cao điểm buổi chiều, hai làn đường ở giữa sẽ được đảo chiều, tổ chức lưu thông theo hướng từ đường Út Tịch đến đường Trường Chinh. Lúc này, chiều đường đi ra ngoại thành có 4 làn xe, chiều ngược lại còn 2 làn xe.

Khi hết giờ cao điểm, nhà chức trách sẽ tổ chức lưu thông 2 chiều cho các loại xe. Phần tim đường (nét đứt kép màu vàng) trở lại là ranh giới phân chia hai chiều xe chạy.

Đoạn đường Cộng Hòa dài 2,7km được điều chỉnh phương án tổ chức giao thông (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trước đó, đường Cộng Hòa có dải phân cách giữa dạng thảm cỏ. Nhà chức trách đã cho tháo dỡ dải phân cách này, thảm bê tông nhựa và bổ sung rào thép phân làn và vạch kẻ đường.

Giải pháp trên được Sở Xây dựng TPHCM áp dụng nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và giảm kẹt xe trên đường Cộng Hòa. Đây vốn là trục đường huyết mạch, thường xuyên kẹt xe vào giờ cao điểm buổi sáng (chiều từ ngoại thành vào nội đô) và ngược lại vào buổi chiều.

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý tài xế chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.