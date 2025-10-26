Vụ gãy cẩu tháp làm chết người: Thiết bị mới kiểm định

Ngày 26/10, nguồn tin của phóng viên xác nhận cẩu tháp tại công trình chung cư tháp Đại Dương Hiyori Aqua Tower, phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng mới được kiểm định ngày 13/9 và còn thời hạn sử dụng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một kỹ sư xây dựng tại Đà Nẵng cho biết thiết bị mới kiểm định và còn thời hạn sử dụng cũng có thể hư hỏng hoặc trục trặc kỹ thuật nếu trong quá trình hoạt động, công nhân vận hành không đúng kỹ thuật.

Dây cáp bị đứt làm cho cẩu tháp gãy khiến công nhân đang làm việc phía dưới tử vong (Ảnh: Công Bính).

Theo kỹ sư này, trong trường hợp cẩu tháp tại chung cư tháp Đại Dương Hiyori Aqua Tower là dây cáp cương của cần trục tháp bị đứt. Do dây cáp bị đứt khiến cần trục cẩu tháp gãy và va đập vào người công nhân đang làm việc ở dưới khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Vị kỹ sư này cho biết thêm nguyên nhân trục cẩu tháp bị gãy có thể do quá tải, lái cẩu vận hành sai, lắp ráp bị lỗi, tuột cáp làm vật đang cẩu rơi tự do sinh ra lực tăng đột biến…

Trong trường hợp này là do đứt cáp dẫn đến cẩu tháp bị gãy. Theo nhận định của vị kỹ sư, nguyên nhân chính đứt cáp là do cáp hỏng, hoặc do nâng quá tải đối với mức quy định trong quá trình làm việc. Cách khắc phục chính là theo dõi thường xuyên và kiểm tra kỹ lượng cáp trước khi cẩu.

“Nói chung rủi ro trong thi công rất khó lường, những tình huống mình không nghĩ là nó xảy ra thì lại xảy ra. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng ảnh hưởng đến an toàn”, vị kỹ sư cho biết.

Liên quan đến vụ tai nạn, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã yêu cầu Công ty TNHH Aqua Tower (chủ đầu tư dự án) phối hợp nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm các nội dung theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cũng yêu cầu chủ đầu tư tổ chức rà soát tổng thể công tác đảm bảo an toàn công trình và khu vực lân cận, khắc phục các yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn công trình trước khi thi công trở lại.

Như Dân trí đưa tin, trong lúc hoạt động, cẩu tháp dùng để đưa vật liệu vào công trình xây dựng chung cư tháp Đại Dương Hiyori Aqua Tower (địa chỉ tại giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà) bị gãy. Vụ tai nạn khiến một công nhân tử vong.