Một công nhân tử vong trong vụ gãy cẩu tháp tại dự án chung cư cao cấp

Trưa 24/10, đại diện Sở Nội vụ Đà Nẵng cho biết đã có báo cáo về vụ tai nạn lao động tại dự án chung cư tháp Đại Dương Hiyori Aqua Tower (địa chỉ tại giao lộ Lê Đức Thọ - Ngô Cao Lãng, phường Sơn Trà).

Khoảng 12h30 ngày 23/10, nam công nhân T.Đ.V. (SN 1997, quê tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đang thi công làm thép tại sàn tầng 2 của chung cư tháp Đại Dương Hiyori Aqua Tower, dây cáp của cần trục tháp (nằm phía trên vị trí anh V. đang làm việc) bị đứt.

Cần trục tháp bị gãy và va đập vào người anh T.Đ.V. làm nạn nhân tử vong tại chỗ (Ảnh: Công Bính).

Do dây cáp bị đứt khiến cho cần trục cẩu tháp bị gãy và va đập vào người anh V. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Aqua Tower, nhà thầu thi công chính là Công ty cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Dinco (trụ sở tại phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng gồm công an, UBND phường Sơn Trà, Sở Xây dựng và Sở Nội vụ đã có mặt tại hiện trường để bảo vệ, thu thập chứng cứ, lấy lời khai nhân chứng, phối hợp điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Như Dân trí đưa tin, chiều 23/10, người dân sống trên đường Ngô Cao Lãng bất ngờ nghe tiếng động lớn xảy ra tại công trình xây dựng dự án chung cư tháp Đại Dương Hiyori Aqua Tower.

Tại hiện trường, phần cần vươn ra của tháp cẩu cao hàng chục mét bị gãy ngang, cáp tời bị đứt, nhiều thanh sắt, thép nằm ngổn ngang phía dưới.