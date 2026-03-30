Sớm tháo dỡ 2 trạm thu phí trên quốc lộ 51 qua Đồng Nai

Ngày 30/3, thông tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, Bộ Xây dựng vừa có kết luận của Bộ trưởng Trần Hồng Minh trong buổi làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai tại Hà Nội về phát triển các dự án hạ tầng giao thông trên địa bàn Đồng Nai.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã giao Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương ban hành văn bản gửi Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai để tổ chức tháo dỡ 2 trạm thu phí T1, T2 còn lại trên quốc lộ 51.

Cách tháo dỡ tương tự như thủ tục tháo dỡ trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 đã được Sở Xây dựng TPHCM thực hiện xong trong tháng 2. Đồng thời bộ yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với địa phương và cơ quan liên quan trong quá trình tháo dỡ.

Trạm thu phí T2 trên quốc lộ 51 qua địa bàn tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Đối với trạm thu phí trên cầu Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cũng yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam khẩn trương có văn bản trả lời Sở Xây dựng TPHCM theo hướng thống nhất bàn giao quốc lộ 1 đoạn từ nút giao Tân Vạn đến cầu Đồng Nai cho UBND TPHCM quản lý.

Song song đó phối hợp với Sở Xây dựng TPHCM thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định, để tổ chức tháo dỡ trạm thu phí trên cầu Đồng Nai trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai nhiều lần đề nghị cơ quan quản lý có ý kiến chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tháo dỡ 2 trạm thu phí T1 (Km10+778) và T2 (Km28+450) trên quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai. Sau đó Sở Xây dựng tiếp tục có văn bản gửi Khu Quản lý đường bộ IV đề nghị rà soát các hạng mục còn lại, bàn giao trạm thu phí T1, T2 để làm cơ sở tháo dỡ.

Trạm thu phí T1 trên quốc lộ 51 qua tỉnh Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, dựa vào hồ sơ bàn giao, danh mục tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trước đây giữa Khu Quản lý đường bộ IV và sở thì Sở Xây dựng chưa nhận bàn giao các trạm thu phí T1 và T2.

Vì vậy để có cơ sở tổ chức tháo dỡ, sở mới đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV phối hợp thống kê và lập danh mục tài sản chi tiết (nhà điều hành, hệ thống thiết bị gắn liền với các trạm thu phí T1 và T2 và các tài sản khác). Khi nhận được bàn giao những tài sản do khu quản lý bàn giao thì sở sẽ thực hiện được việc tháo dỡ trạm thu phí T1, T2.