Ngày 5/11, một lãnh đạo Thanh tra tỉnh Đắk Lắk xác nhận UBND tỉnh đã giao cho đơn vị thanh tra dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã có công văn phản hồi báo chí về các phản ánh liên quan dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk vào cuộc thanh tra dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Trương Nguyễn).

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, phản ánh của báo chí về việc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã hoàn thành, đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng đến nay chưa hoàn thành công tác quyết toán là chính xác. Các vấn đề này đã tồn đọng, kéo dài qua nhiều thời kỳ.

Tỉnh này nhận định nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm quyết toán là do một số hồ sơ pháp lý, tài liệu liên quan tới quá trình thực hiện dự án chưa đầy đủ, bị thất lạc; có vướng mắc, chưa thống nhất trong việc xác định khối lượng phát sinh giữa chủ đầu tư, nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn.

Bên cạnh đó, tỉnh Đắk Lắk cũng chỉ rõ có những tồn tại trong công tác quản lý, bàn giao hồ sơ của Ban Quản lý dự án và chủ đầu tư là Sở Y tế qua các thời kỳ đối với dự án.

Để giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác quyết toán ở dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk đã giao Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện việc thanh tra dự án.

Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chưa thể quyết toán do... thất lạc hồ sơ (Ảnh minh hoạ: Thúy Diễm).

Dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khởi công năm 2010, khánh thành năm 2019. Bệnh viện có diện tích mặt sàn hơn 70.000m2 trong khuôn viên rộng 12ha. Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, được chia làm 19 gói thầu do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

Đến nay còn 9/19 gói thầu đã thi công xây dựng, đưa vào sử dụng nhưng chưa hoàn thành thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

Các gói thầu này gồm: Nhà điều trị nội trú; xây lắp và lắp đặt thiết bị đi kèm công trình hệ thống khí y tế; xây lắp công trình tuyến ống bể cáp và mạng cáp ngoại vi; nhà kỹ thuật nghiệp vụ; trạm xử lý nước thải, rác thải; nhà để xe cho khách, kho xưởng, ô tô và nhà tang lễ.

Sau 6 năm hoạt động, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chưa được cấp giấy phép hoạt động chính thức do dự án chưa hoàn thành quyết toán; phía bệnh viện phải sử dụng giấy phép hoạt động tạm thời và giấy phép này đã nhiều lần được gia hạn.

Do chưa được quyết toán nhiều gói thầu, bệnh viện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác sửa chữa, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh.

Như Dân trí phản ánh, Sở Y tế Đắk Lắk đã có báo cáo trình bày về việc chưa thanh, quyết toán được các gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là do vào năm 2019, ông Đ.M.C., Trưởng Ban quản lý dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Sở Y tế) là người trực tiếp quản lý, sử dụng và lưu trữ trong quá trình triển khai các dự án làm đơn xin nghỉ việc.

Ông C. đã bàn giao hồ sơ nguyên trạng gói thầu nêu trên cho Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế quản lý, sử dụng, lưu trữ trước khi thôi việc.

Sau đó, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng Sở Y tế nghỉ hưu theo chế độ, thực hiện bàn giao nguyên trạng có hồ sơ, chứng từ liên quan đến dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Qua rà soát, Sở Y tế phát hiện các danh mục hồ sơ, điều kiện để thực hiện thanh quyết toán các gói thầu chưa đầy đủ nên đã mời các cá nhân liên quan đến làm việc. Tuy nhiên, các cá nhân này không cung cấp thêm được danh mục hồ sơ nào, do hồ sơ thất lạc, không tìm thấy trong quá trình lưu trữ.

Sở Y tế Đắk Lắk cũng đã mời các nhà thầu làm việc để xác nhận lại khối lượng, số liệu các gói thầu chưa phê duyệt quyết toán thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.