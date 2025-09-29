Vụ án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo T.Ư theo dõi

Ngày 29/9, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp để thảo luận, cho ý kiến về kết quả chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sau phiên họp thứ 28 đến nay.

Cuộc họp cũng cho ý kiến về kết quả rà soát, xử lý, thanh tra các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.

Theo đánh giá, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, bài bản, đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên (Ảnh: Trương Nguyễn).

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung thanh tra, kiểm tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Ban Chỉ đạo quán triệt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2025 và trước Đại hội Đảng XIV sẽ kết thúc điều tra, truy tố, xét xử 22 vụ án, kết thúc xác minh xử lý 6 vụ việc.

Trong đó, Ban Chỉ đạo lưu ý các vụ án liên quan đến Tập đoàn Thuận An (giai đoạn II); vụ án gây lãng phí liên quan đến dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức; dự án xây dựng Trung tâm điều hành VICEM, Tổng Công ty Xi măng Việt Nam; các vụ án liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm; vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương...

Đặc biệt, theo Ban Chỉ đạo, các cơ quan cần tập trung điều tra, xử lý dứt điểm vụ, việc có sự câu kết, móc nối giữa cán bộ thoái hóa, biến chất với doanh nghiệp để trục lợi, nhất là với đối tượng tội phạm núp bóng doanh nghiệp, theo đúng tinh thần “khởi tố một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Việc quản lý, cấp phép, khai thác khoáng sản trong cả nước cũng cần được chỉ đạo rà soát lại tổng thể, thanh tra, kiểm tra nhằm chấn chỉnh kịp thời sai phạm để quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng các nguồn lực quan trọng này.

Nhiệm vụ thứ hai, Ban Chỉ đạo yêu cầu xử lý dứt điểm các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, nguy cơ thất thoát, lãng phí; đưa vào khai thác, sử dụng trong năm 2025 đối với 11 dự án.

Cùng với đó, các cơ quan cần khẩn trương hoàn thành, kết luận thanh tra đối với 563 dự án có khó khăn, vướng mắc để có biện pháp xử lý, tháo gỡ ngay; đẩy nhanh tiến độ xử lý các trụ sở, nhà, đất dôi dư ở các địa phương sau sắp xếp bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; tuyệt đối không để hư hỏng, xuống cấp, lấn chiếm, thất thoát, lãng phí.

Nhiệm vụ thứ ba được Thường trực Ban Chỉ đạo lưu ý, là tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn với xây dựng bộ máy chính quyền địa phương hai cấp thực sự liêm chính, phục vụ Nhân dân, nhất là ở cấp cơ sở.

Đi kèm với đó, Ban Chỉ đạo đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong tổ chức vận hành chính quyền cấp cơ sở.

Cùng với việc chủ động, kịp thời nắm bắt dư luận, phản ánh của nhân dân về các biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở, Ban Chỉ đạo yêu cầu xử lý nghiêm minh, công khai các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.

Nhiệm vụ thứ tư, Ban Chỉ đạo yêu cầu chuyển mạnh hơn nữa sang trọng tâm phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa, nhất là kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập, hoàn thiện thể chế, pháp luật; tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

Đặc biệt, theo Ban Chỉ đạo, cần tập trung giám sát những vấn đề nóng, dư luận xã hội quan tâm, như quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, tài chính công, tài sản công, an toàn thực phẩm, các công trình, dự án trọng điểm...

Tại cuộc họp, Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất đưa vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo yêu cầu khẩn trương hoàn thành tổng kết toàn diện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; tổng kết việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.