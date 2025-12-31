Chống khai thác IUU không chỉ vì gỡ thẻ vàng EC

Tối 30/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tất cả chủ thể liên quan phải tích cực, chủ động vào cuộc, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn để làm hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Tiếp tục nghiêm túc, quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong chống khai thác IUU để đạt được "mục tiêu kép" là gỡ thẻ vàng EC và phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững, có trách nhiệm, chuyển mạnh từ đánh bắt sang nuôi trồng.

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ trọng tâm tuần tới là xử lý dứt điểm các nhiệm vụ được giao; báo cáo trung thực, khách quan, không hình thức, không chạy theo thành tích để gửi EC; chuẩn hóa số liệu giữa các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt các vấn đề EC đã khuyến nghị.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị các bộ, ngành tiếp tục thực hiện nghiêm chế độ báo cáo định kỳ kết quả triển khai chống IUU về Ban Chỉ đạo theo phương châm "6 rõ" và bảo đảm không báo cáo chung chung, nêu rõ đã làm gì - kết quả đến đâu - còn vướng gì - do đâu - ai chịu trách nhiệm - cam kết mốc hoàn thành.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, cập nhật số liệu của các địa phương để hoàn thiện báo cáo và gửi EC trước ngày 5/1/2026. Tiếp tục thường xuyên trao đổi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với EC để kịp thời cung cấp thông tin khi phía bạn yêu cầu, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những nội dung vượt thẩm quyền.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 28 của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ảnh: VGP).

Về dự thảo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, Thủ tướng yêu cầu cập nhật các chỉ đạo của Thủ tướng, Phó Thủ tướng tại các cuộc họp Ban chỉ đạo IUU gần đây, hoàn thiện dự thảo chỉ thị, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày 10/1/2026.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, các hiệp hội được giao nhiều nhiệm vụ quan trọng. Chủ tịch UBND các tỉnh An Giang, Cà Mau, Đắk Lắk chỉ đạo xử lý dứt điểm các tàu cá vi phạm và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/1/2026; kiểm điểm làm rõ trách nhiệm.

Thủ tướng yêu cầu 15 trong số 22 địa phương còn lại ban hành kế hoạch chuyển đổi nghề, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân trước ngày 6/1/2026.

Nếu nhiệm vụ này không hoàn thành trong tuần sau, đề nghị lãnh đạo, người đứng đầu tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Chính phủ, trước nhân dân. Đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc kêu gọi, vận động nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tinh thần tự giác của người dân.