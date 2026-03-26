Thanh tra Chính phủ kết luận nhiều vi phạm về sử dụng nhà, đất ở Ninh Bình

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt đã ký ban hành thông báo Kết luận thanh tra về phòng chống lãng phí trong quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp nhà nước quản lý tại tỉnh Ninh Bình.

Nhiều vi phạm, nhà đất để không nhiều năm, bị lấn chiếm

Tỉnh Ninh Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Sau khi sáp nhập, Ninh Bình có diện tích 3.942,6km2, gồm 129 đơn vị hành chính cấp xã (97 xã và 32 phường).

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt (Ảnh: TTCP).

Trong thời kỳ thanh tra (từ ngày 1/1/2019 đến ngày 1/7/2025), công tác quản lý, sử dụng các cơ sở nhà đất do UBND tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình (trước sáp nhập) thực hiện theo địa bàn của mỗi tỉnh.

Sau khi sáp nhập, UBND tỉnh Ninh Bình đã sắp xếp, xử lý 7.015 cơ sở nhà, đất. Cơ quan thanh tra phát hiện một số đơn vị tại tỉnh Ninh Bình trước sáp nhập đã sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết khi chưa có đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chưa lập hồ sơ đề nghị, báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền quyết định khai thác tài sản.

Nhiều nhà, đất chưa thực hiện báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp, xử lý để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra hiện trạng, lập, phê duyệt theo quy định.

Trong khi đó, công tác kiểm tra hiện trạng trước khi sắp xếp cơ sở nhà, đất của Sở Tài chính chưa đầy đủ. Một số cơ sở nhà, đất đã được kiểm tra hiện trạng nhưng Sở chưa lập phương án trình UBND tỉnh phê duyệt.

Kết luận thanh tra chỉ rõ việc thực hiện một số dự án đầu tư xây dựng tại địa phương này còn chậm, không bảo đảm đúng tiến độ được phê duyệt. Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của một số đơn vị sự nghiệp công lập (thuộc đối tượng giao đất không thu tiền sử dụng đất phải chuyển sang thuê đất) còn gặp khó khăn, vướng mắc.

UBND tỉnh Ninh Bình chưa chỉ đạo, giao các cơ quan chức năng thực hiện đầy đủ công tác kiểm tra đối với quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Qua kiểm tra, xác minh 25 cơ sở nhà, đất tại 19 cơ quan, đơn vị, Thanh tra Chính phủ chỉ rõ 7 nhà, đất chưa thực hiện thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

7 cơ sở nhà, đất không có đầy đủ hồ sơ pháp lý về nguồn gốc do bị thất lạc hồ sơ. 7 cơ sở nhà, đất chưa kê khai đầy đủ, chưa công khai, báo cáo theo quy định.

Bên cạnh đó, 15 cơ sở nhà, đất để không, không đưa vào sử dụng nhiều năm, có nguy cơ gây lãng phí quỹ đất, quỹ nhà. Một nhà đất đang bị lấn chiếm với diện tích hơn 4.000m2...

Đề nghị kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Bình nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, thiếu sót và có biện pháp cụ thể để chấn chỉnh, khắc phục. Trách nhiệm của những tập thể, cá nhân có vi phạm cũng cần được tỉnh kiểm điểm, làm rõ.

Trụ sở TAND tỉnh Ninh Bình cũ sau nhiều năm bỏ hoang sẽ được chuyển đổi công năng sử dụng (Ảnh: Thái Bá).

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình xử lý theo thẩm quyền hoặc chỉ đạo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo đúng quy định, bảo đảm không để tình trạng lợi dụng việc quản lý, sử dụng nhà đất công để trục lợi cá nhân hoặc gây thất thoát, lãng phí tài sản công.

Cũng tại kết luận, Thanh tra Chính phủ đề nghị Ninh Bình chỉ đạo Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng cơ sở nhà đất và đề xuất phương án xử lý theo quy định.

Địa phương cũng cần kịp thời phát hiện các trường hợp bị lấn chiếm, cho thuê, cho mượn không đúng quy định, sử dụng sai mục đích và các vi phạm khác trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất để xử lý theo thẩm quyền.