Thanh niên lái xe máy điện lao thẳng vào tổ CSGT

Ngày 22/2, Đại tá Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đến thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đăng Hùng, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 5, Phòng CSGT (Công an tỉnh Phú Thọ) bị thương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Yên Thuỷ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ thăm hỏi, động viên Đại úy Lê Đăng Hùng bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, đối tượng Đinh Trung Hiếu (18 tuổi, trú tại khu phố Yên Sơn, xã Yên Thủy) điều khiển xe máy điện biển kiểm soát 19AA-250.58, không đội mũ bảo hiểm, di chuyển theo hướng từ Yên Thủy đi xã Nho Quan (tỉnh Ninh Bình).

Thấy tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe, Hiếu dùng tay ném một túi màu trắng, bên trong có 6 quả pháo, sang lề đường theo hướng di chuyển.

Sau đó, Hiếu không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà tiếp tục điều khiển phương tiện lao thẳng vào tổ công tác nhằm bỏ chạy, khiến Đại úy Lê Đăng Hùng bị thương, phải điều trị tại Trung tâm Y tế xã Yên Thủy.

Thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên Đại úy Lê Đăng Hùng, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của cán bộ Phòng CSGT nói chung và cá nhân Đại úy Hùng nói riêng trong khi thi hành nhiệm vụ.

Ông Khanh yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng cũng như vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.