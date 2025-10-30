Thanh Hóa tiếp nhận viện trợ quốc tế hỗ trợ các xã bị ảnh hưởng bão Bualoi

Thanh Hóa vừa phê duyệt khoản viện trợ quốc tế trị giá hơn 400 triệu đồng nhằm cứu trợ khẩn cấp cho các xã Nông Cống, Thăng Bình, Hoằng Giang, Hà Trung, những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề từ cơn bão số 10 (Bualoi).

Quyết định này được ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, ký ban hành. UBND tỉnh Thanh Hóa là cơ quan chủ quản, Hội Người cao tuổi tỉnh Thanh Hóa là chủ khoản viện trợ.

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão Bualoi gây ngập lụt nghiêm trọng trên địa bàn xã Nông Cống (Ảnh: Thanh Tùng).

Mục tiêu của khoản viện trợ là hỗ trợ các hộ gia đình có người cao tuổi bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Bualoi và hoàn lưu bão. Khoản hỗ trợ này nhằm đáp ứng một phần các nhu cầu cơ bản thiết yếu như thực phẩm, thuốc men, đồ dùng và các vật phẩm cần thiết khác để phục hồi sau thiên tai, thông qua hình thức hỗ trợ bằng tiền mặt.

Đối tượng nhận hỗ trợ bao gồm người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người cao tuổi mắc bệnh nặng, khuyết tật; người sống neo đơn hoặc chỉ hai vợ chồng cao tuổi ở với nhau; người cao tuổi sống với con nhưng con cũng có hoàn cảnh khó khăn.

Ưu tiên đặc biệt được dành cho người cao tuổi là nữ và người cao tuổi thuộc dân tộc thiểu số.

Dự kiến, tổng số 400 hộ gia đình sẽ nhận được hỗ trợ, mỗi xã 100 hộ, với mức 1 triệu đồng tiền mặt cho mỗi hộ.

Sau khi tiếp nhận, Hội Người cao tuổi tỉnh sẽ trực tiếp trao tiền cứu trợ đến tay người thụ hưởng hoặc chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Hội Người cao tuổi cấp xã để chuyển tiếp đến các đối tượng hưởng lợi tại các xã Nông Cống, Thăng Bình, Hoằng Giang, Hà Trung.

Toàn bộ nguồn kinh phí do HAI tại Việt Nam bố trí và chi trả. Nguồn vốn viện trợ này không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và không yêu cầu vốn đối ứng.

Tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Hội Người cao tuổi tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các xã Nông Cống, Thăng Bình, Hoằng Giang, Hà Trung và các đơn vị liên quan để tổ chức tiếp nhận, quản lý và thực hiện khoản viện trợ theo đúng quy định.

UBND các xã được thụ hưởng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi tỉnh, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành liên quan trong công tác quản lý an ninh trật tự đối với hoạt động của dự án và các tổ chức, cá nhân người nước ngoài có liên quan trên địa bàn.

HAI tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của bên viện trợ, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các quy định về việc đưa người nước ngoài vào hoạt động tại địa phương (nếu có).