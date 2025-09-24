Viện trợ quốc tế khẩn cấp nhiều xã tại Thanh Hóa do bão Kajiki gây ra

Ngày 24/9, thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch tỉnh, đã ký quyết định phê duyệt khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp trị giá 2,1 tỷ đồng từ Tổ chức Save the Children International (SCI) - Văn phòng đại diện tại Việt Nam, nhằm cứu trợ các xã Yên Nhân, Xuân Chinh, Kim Tân bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Kajiki (bão số 5) và mưa lũ sau bão.

Khoản viện trợ này do UBND tỉnh Thanh Hóa là cơ quan chủ quản và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa là chủ khoản viện trợ. Mục tiêu nhằm tăng cường khả năng phục hồi sau thiên tai cho trẻ em và các gia đình bị ảnh hưởng thông qua gói cứu trợ khẩn cấp bằng tiền mặt.

Xã Yên Nhân bị thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra (Ảnh: Thanh Tùng).

Tổng giá trị viện trợ là 2,1 tỷ đồng, trong đó 1,9 tỷ đồng sẽ được hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình có trẻ em, và 200 triệu đồng dành cho công tác quản lý và triển khai dự án. Dự kiến 350-400 hộ gia đình sẽ nhận được hỗ trợ, tùy theo định mức hỗ trợ.

Hộ gia đình có 2-3 nhân khẩu sẽ được nhận 3 triệu đồng (2 triệu đồng chi tiêu thông thường, 1 triệu đồng mua đồ dùng học tập cho trẻ em). Hộ gia đình có 4-7 nhân khẩu sẽ nhận 5 triệu đồng (3,5 triệu đồng chi tiêu thông thường, 1,5 triệu đồng mua đồ dùng học tập cho trẻ em). Hộ gia đình từ 8 nhân khẩu trở lên nhận 7 triệu đồng (5 triệu đồng chi tiêu thông thường, 2 triệu đồng mua đồ dùng học tập cho trẻ em).

Địa điểm tiếp nhận viện trợ là các xã Yên Nhân, Xuân Chinh, Kim Tân. Thời gian thực hiện tiếp nhận viện trợ kéo dài từ ngày ban hành quyết định đến hết ngày 30/10.

Nguồn kinh phí cho khoản viện trợ này do SCI - Văn phòng đại diện tại Việt Nam bố trí và chi trả, không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước và không có vốn đối ứng.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với UBND các xã nêu trên và các đơn vị liên quan tổ chức tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ theo đúng quy định.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng có trách nhiệm giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, đảm bảo đúng đối tượng, mục tiêu, kinh phí và nội dung đã được phê duyệt, không gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, và thực hiện báo cáo theo quy định.

Tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan trong quá trình tiếp nhận viện trợ, nhằm phòng ngừa các hoạt động lồng ghép nội dung chưa được phê duyệt hoặc các hoạt động ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Các xã Xuân Chinh, Yên Nhân và Kim Tân được giao nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

SCI - Văn phòng đại diện tại Việt Nam có trách nhiệm toàn diện đối với nội dung cam kết viện trợ, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của bên viện trợ theo quy định pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các quy định về việc đưa người nước ngoài vào hoạt động tại địa phương (nếu có).