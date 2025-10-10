Thanh Hóa dự kiến bầu tối đa 17 Ủy viên Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới

Nội dung này được Tỉnh ủy Thanh Hóa thông tin tại cuộc họp báo về kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra chiều 10/10.

“Đại hội không giấy tờ”

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX dự kiến diễn ra ngày 14-16/10, với sự tham dự của 750 đại biểu, trong đó có 487 đại biểu chính thức, đại diện cho 242.000 đảng viên.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX được Trung ương cho phép bầu tối đa 69 Ủy viên Ban Chấp hành, 17 Ủy viên Ban Thường vụ.

Toàn cảnh phiên họp báo (Ảnh: Thanh Tùng).

Đại hội lần này sẽ tổng kết Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, đóng góp ý kiến vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX có chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, nguồn lực, giá trị văn hóa, con người và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, nhấn mạnh phương châm hành động của Đại hội là: “Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội lần này sẽ thực hiện số hóa, phòng họp “không giấy tờ”.

Theo ông Phong, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX, dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, nhưng Thanh Hóa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Ông Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

“Sau ngày 1/7, khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đã sắp xếp lại các đơn vị hành chính để tạo ra không gian phát triển mới. Báo cáo chính trị lần này cũng được xây dựng ngắn gọn, súc tích, mang hơi hướng hành động và có sự logic giữa kết quả của các nhiệm kỳ trước với nhiệm kỳ tới đây”, ông Phong nói.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, bên cạnh phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; phương thức lãnh đạo của cấp ủy ngày càng đổi mới, gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

Mục tiêu GRDP giai đoạn 2025-2030 đạt 11% trở lên

Ông Phong thông tin thêm, Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX sẽ đề ra những chủ trương, quyết sách quan trọng để Thanh Hóa phát triển nhanh, bền vững trên nền tảng công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, nông nghiệp thông minh; lấy Khu kinh tế Nghi Sơn làm động lực tăng trưởng; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đại hội cũng tập trung việc phát huy giá trị văn hóa và con người Thanh Hóa; coi giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực then chốt; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân; tiếp tục củng cố quốc phòng - an ninh, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Trung tâm phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Thanh Tùng).

“Các nhiệm vụ, nội dung, chương trình hành động tại Đại hội lần này thể hiện ý tưởng xuyên suốt, để từ đó thấy được sự thay đổi, thể chế hóa các quan điểm, chủ trương mới của Đảng và các quy định khi thực hiện tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp”, ông Phong nhấn mạnh.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu chung Thanh Hóa đề ra là xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm ở mức hai con số; chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn giá trị gia tăng cao, du lịch và dịch vụ logistics.

Đồng thời, Thanh Hóa đặt mục tiêu phát triển đột phá khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; duy trì bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) và chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) hằng năm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ tới, Thanh Hóa tập trung phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung Bộ.

Thanh Hóa cũng đề ra 32 chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường, an ninh trật tự và xây dựng Đảng; 7 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá, 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân giai đoạn 2025-2030 đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 7.900 USD trở lên; thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 90 triệu đồng trở lên.