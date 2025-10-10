"Cần Thơ phải tìm cách thu hút nhiều "đại bàng" về thành phố đầu tư"

Sáng 10/10, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham dự buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tân Hòa, TP Cần Thơ, trước thềm Kỳ họp thứ mười, khóa XV.

Tại đây, ông Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh những lợi thế "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" của Cần Thơ và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đồng thời đưa ra nhiều chỉ đạo quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư và giải quyết các vấn đề cử tri quan tâm.

Cần Thơ: Lợi thế "thiên thời, địa lợi, nhân hòa"

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương những nỗ lực của TP Cần Thơ trong việc sắp xếp bộ máy chính quyền hai cấp và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch Quốc hội nhận định, Cần Thơ, sau sáp nhập từ các phần của Hậu Giang và Sóc Trăng cũ, sở hữu nhiều lợi thế lớn về biển, đồng bào dân tộc, nông nghiệp và đô thị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Bảo Kỳ).

Tuy nhiên, ông cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức ban đầu, đặc biệt là tình trạng thiếu cán bộ ở các lĩnh vực như môi trường, tư pháp, đất đai, y tế sau 3,5 tháng vận hành bộ máy mới.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các tỉnh, thành tăng cường cán bộ cho xã, phường và các cấp cơ sở phải kiểm tra, giám sát để đảm bảo phục vụ nhân dân hiệu quả nhất.

Về việc sử dụng trụ sở công, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng tình với ý kiến cử tri về việc cần sử dụng hiệu quả, phân bổ hợp lý và đảm bảo vệ sinh môi trường. Ông lấy ví dụ về việc sử dụng trụ sở cũ của tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, yêu cầu Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phải sắp xếp, sử dụng hết công năng theo chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội đã nhấn mạnh lợi thế vượt trội của Cần Thơ và ĐBSCL: Ở TP Cần Thơ và người dân tại ĐBSCL có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, có điều kiện sản xuất 4 mùa, không bị thiên tai. Đây là điều hết sức đáng mừng. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là nền tảng quan trọng để vùng đất Chín Rồng phát triển bền vững.

Đối với việc thu hút đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu địa phương phải đánh giá kỹ lưỡng các nhà đầu tư, tránh tiêu cực, tham nhũng để thu hút những dự án lớn, giúp Cần Thơ "cất cánh".

"Chim sẻ thì nhiều nhưng đại bàng thì chưa nhiều", Chủ tịch Quốc hội ví von, đồng thời đề nghị triển khai quyết liệt tinh thần Hội nghị Trung ương Đảng khóa XIII, đặc biệt là bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Chủ tịch Quốc hội đặt ra mục tiêu cao cho Cần Thơ và cả nước: "Trong điều kiện hiện nay làm sao phải thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững tăng trưởng, đảm bảo 10% để giai đoạn 2026-2030 chúng ta tăng trưởng 2 con số; đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, nước ta phải là nước thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, chúng ta phải là nước thu nhập cao".

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu Cần Thơ tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhà đầu tư, doanh nghiệp giải quyết các dự án tồn đọng, kể cả của Hậu Giang, Sóc Trăng trước đây. Đồng thời, thành phố cần triển khai ngay 7 Nghị quyết của Bộ Chính trị về khoa học, đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tư nhân.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cử tri Cần Thơ nêu nhiều vấn đề nóng

Buổi tiếp xúc có sự tham dự của 200 cử tri đến từ xã Tân Hòa, Trường Xuân và Trường Long Tây. Nhiều vấn đề nổi cộm đã được cử tri thẳng thắn nêu ra.

Cử tri Lê Thanh Hà (xã Tân Hòa) bày tỏ lo ngại về chính sách cho cán bộ, người lao động của các hội quần chúng sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Bà Hà kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp hỗ trợ chuyển đổi việc làm, sinh kế để tránh tình trạng thất nghiệp, đồng thời làm rõ chính sách hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách ở ấp khi nghỉ việc.

Cử tri Lê Thanh Hà (xã Tân Hoà) (Ảnh: Bảo Kỳ).

Cử tri Đặng Phước Lộc (xã Trường Long Tây) phản ánh về việc giá điện tăng cao ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động doanh nghiệp, cùng với tình trạng giá vàng trong nước chênh lệch lớn so với thế giới.

Ông Lộc kiến nghị Quốc hội, Chính phủ kiểm soát giá điện hợp lý, tăng cường minh bạch cơ chế giá điện và có giải pháp quản lý thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch, tránh đầu cơ.

Cử tri Lê Văn Đẹp (xã Trường Long Tây) nêu ý kiến về Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở ĐBSCL. Ông Đẹp cho biết, dù là chủ trương lớn, việc triển khai còn gặp nhiều khó khăn như khó tiếp cận vốn tín dụng, đầu ra sản phẩm chưa bền vững, hạ tầng và công nghệ phục vụ sản xuất còn hạn chế, chưa xây dựng được nhiều thương hiệu mạnh. Cử tri kiến nghị lãnh đạo TP Cần Thơ quan tâm, tháo gỡ những vướng mắc này.