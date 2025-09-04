8 nhân sự lãnh đạo nhận quyết định điều động, bổ nhiệm vị trí mới

Chiều 4/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã công bố Quyết định số 2288 của Bộ Chính trị về việc ông Lê Hoài Trung thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng và các chức danh kiêm nhiệm liên quan theo cơ cấu; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định chỉ định ông Lê Hoài Trung tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: Đoàn Bắc).

Cùng với đó Bộ trưởng Nội vụ công bố các Quyết định gồm:

- Quyết định số 1880 của Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

- Quyết định số 1881 của Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế.

- Quyết định số 1882 của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

- Quyết định số 1883 của Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

- Quyết định số 1885 của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Quyết định số 1886 của Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Quyết định số 1887 của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Quyết định số 1889 của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Quân, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Quảng, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Đoàn Bắc).

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 8 nhân sự được tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm hôm nay đều là cán bộ lãnh đạo có trình độ, năng lực, được đào tạo bài bản và đã trải qua nhiều cương vị công tác trong nhiều lĩnh vực ở Trung ương và địa phương.

Trong đó, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, có kinh nghiệm 35 năm công tác, đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng như: Viện trưởng VKSND TPHCM; Phó Viện trưởng VKSND Tối cao; Phó Bí thư Thường trực rồi Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng.

Ông Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, có kinh nghiệm 29 năm công tác, từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó giám đốc Trường Đại học Khoa học tự nhiên; Giám đốc Trường Đại học Quốc gia TPHCM.

Ông Vũ Mạnh Hà được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế, là Tiến sĩ nhãn khoa, cán bộ trẻ được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở với 22 năm công tác, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng trong ngành Y tế và vị trí công tác ở địa phương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hà, giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ông Phan Chí Hiếu được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp, là cán bộ có trình độ, năng lực chuyên môn tốt trong lĩnh vực tư pháp, có kinh nghiệm 29 năm công tác. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo quản lý như: Giám đốc Học viện Tư pháp; Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội; Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Ông Lê Văn Lợi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam - là cán bộ có trình độ chuyên môn cao với kinh nghiệm 30 năm công tác; từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo.

Ông Trần Hồng Thái được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, là GS.TS ngành Khoa học trái đất và Toán học. Ông có kinh nghiệm 27 năm công tác, từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Tổng Cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng.

Ông Hoàng Minh Sơn được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, là cán bộ được đào tạo bài bản, có trình độ PGS.TS, với kinh nghiệm 25 năm công tác, từng kinh qua nhiều cương vị công tác khác nhau.

Ông Lê Quân được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có kinh nghiệm 25 năm công tác, từng kinh qua các vị trí lãnh đạo như: Phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhấn mạnh trên cương vị mới với nhiều thách thức mới, Thủ tướng tin tưởng và mong muốn các nhân sự đều sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm lãnh đạo một số bộ, cơ quan (Ảnh: Đoàn Bắc).

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng các nhân sự được bổ nhiệm với trí tuệ, bản lĩnh đã có, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thủ tướng yêu cầu các lãnh đạo vừa được bổ nhiệm cần có tư duy, phương pháp luận và cách tiếp cận mới với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt; đặt lợi ích của đất nước, dân tộc, lợi ích của Đảng lên trên hết.

Thay mặt các nhân sự được bổ nhiệm phát biểu ý kiến, ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, nhấn mạnh đây là vinh dự và trách nhiệm lớn lao.

Ông thay mặt các nhân sự vừa được bổ nhiệm cam kết tiếp tục phấn đấu, rèn luyện với tinh thần cao nhất để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong môi trường công tác mới, với những yêu cầu rất cao, những thách thức mới, các nhân sự mới mong nhận được sự đoàn kết, thống nhất, ủng hộ của tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.