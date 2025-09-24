Công an vào cuộc vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng

Ngày 24/9, thông tin với báo chí, lãnh đạo phường Thiên Hương xác nhận, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hải Phòng đã tiếp nhận vụ việc để xác minh thông tin vụ việc một hộ dân xây nhầm nhà trên đất người khác.

Ngôi nhà bị xây nhầm trên đất người khác (Ảnh: UBND phường Thiên Hương).

Sáng cùng ngày, trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Trần Thị Kim Loan (chủ lô đất bị xây nhầm nhà) cho biết, ngày 22/9, gia đình bà đã gửi đơn tố cáo ông Đỗ Văn Hữu chiếm đoạt quyền sử dụng đất tới Bí thư Thành ủy, Công an, Viện kiểm sát thành phố và Công an phường Thiên Hương.

"Gia đình tôi gửi đơn tố cáo qua đường bưu điện, đến sáng nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi của các cơ quan chức năng", bà Loan nói.

Theo hồ sơ, tháng 9/2024, vợ chồng bà Loan nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 60m2 đất tại tổ dân phố Kiền Bái 7, phường Thiên Hương. Đến tháng 11/2024, họ phát hiện ông Đỗ Văn Hữu và vợ là bà Vũ Thị Tuyến xây dựng nhà hai tầng trên chính thửa đất này.

UBND xã Kiền Bái cũ nhiều lần yêu cầu dừng thi công nhưng hộ ông Hữu vẫn tiếp tục xây dựng. Vợ chồng bà Loan sau đó khởi kiện.

Ngày 11/8, Tòa án nhân dân khu vực I – Hải Phòng tuyên buộc ông Hữu và bà Tuyến tháo dỡ toàn bộ công trình để trả lại đất cho chủ sở hữu hợp pháp. UBND phường Thiên Hương yêu cầu gia đình ông Hữu nghiêm túc chấp hành bản án.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện, ông Hữu đã gửi đơn kháng cáo lên Tòa án nhân dân thành phố.

"Mặc dù tòa án đã tuyên như vậy nhưng gia đình ông Hữu vẫn chưa chấp hành tháo dỡ mà còn làm đơn kháng cáo bản án của tòa. Tôi không rõ lý do gia đình ông Hữu kháng cáo, việc kháng cáo là quyền của họ", bà Loan thông tin thêm.