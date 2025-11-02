Thái Nguyên: Cả một khu vực bị phủ lớp chất lỏng đỏ như máu, bốc mùi hắc

Ngày 2/11, người dân tại đường Ga Lưu Xá (phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên) phản ánh việc khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Cả một con đường biến sắc thành màu đỏ (Ảnh: Minh Lý).

Theo đó, tuyến đường khu vực Ga Lưu Xá đổi thành màu đỏ khi bị lớp chất lỏng phủ kín, kéo dài nhiều km. Thậm chí, những vũng nước cũng biến sắc thành "màu máu", bốc mùi hắc khó chịu.

Người dân tại đây còn phản ánh việc dòng kênh, rãnh thoát nước cũng bị chất lỏng này xâm chiếm.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo phường Tích Lương cho biết Công an phường đang tiến hành xác minh nguyên nhân sự việc này.