Thả 11 cá thể động vật hoang dã tại Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Ngày 23/3, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị đã phối hợp thả 11 cá thể động vật hoang dã về môi trường tự nhiên tại đây.

11 cá thể động vật thuộc 6 loài, gồm 2 rùa sa nhân, 1 trăn đất, 5 cầy vòi hương, 1 rùa núi viền, 1 rùa núi vàng và 1 heo rừng.

Lực lượng chức năng thả động vật hoang dã về rừng (Ảnh: Vĩnh Lệ).

Ngoài cá thể heo rừng, số động vật còn lại đều thuộc nhóm IIB, trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Các cá thể động vật trước đó đã được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cứu hộ, chăm sóc và phục hồi tập tính.

Khu vực thả được lựa chọn dựa trên điều kiện sinh cảnh, đảm bảo nguồn thức ăn, khả năng trú ẩn và mức độ an toàn, bảo đảm phù hợp với tập tính sinh thái của từng loài.