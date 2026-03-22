Quảng Ngãi xảy ra 3 trận động đất, người dân cách 80km vẫn cảm nhận rõ

Ngày 22/3, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 3 trận động đất trong ngày 21/3.

Trong khoảng thời gian từ 12h đến 21h51 ngày 21/3, tại xã miền núi Măng Bút ghi nhận 3 trận động đất với độ lớn 2.7-3.6. Trong đó, trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra lúc 18h21 đã gây rung lắc diện rộng. Nhiều người dân ở cách vùng tâm chấn gần 80km có thể cảm nhận rõ rung lắc.

Vị trí xảy ra trận động đất có độ lớn 3.6 gây rung lắc diện rộng (Ảnh: (Viện Các khoa học Trái đất).

Tại một số địa phương của tỉnh Quảng Ngãi như xã Sơn Tây, Ba Tơ, Sơn Hà, người dân cảm nhận hiện tượng rung lắc khá rõ. Rung chấn cũng lan tới nhiều khu vực đồng bằng và ven biển như xã Đức Phổ, Nghĩa Hành, Long Phụng, An Phú, thậm chí đến cả khu vực Mỹ Khê và Dung Quất.

Ông Nguyễn Quốc (xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) ở cách vùng tâm chấn Măng Bút hơn 80km. Theo ông Quốc, khoảng 18h20 ngày 21/3, cả gia đình đang ở trong nhà bất ngờ cảm nhận mặt đất rung lắc khoảng 3 lần, kèm theo tiếng cửa kính kêu cót két.

Các thủy điện đã lắp đặt trạm quan trắc động đất ở tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Phạm Hoàng).

"Ban đầu, tôi không nghĩ đó là động đất. Tuy nhiên, khi xem thông báo về trận động đất mạnh 3.6 độ và thấy nhiều người cùng chia sẻ việc cảm nhận rung chấn, tôi mới biết. Dù không gây thiệt hại, nhưng việc cảm nhận được rung lắc ở khu vực đồng bằng, ven biển cũng khiến nhiều người bất ngờ”, ông Quốc chia sẻ.

Từ năm 2021 đến nay, khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ (nay thuộc tỉnh Quảng Ngãi) đã ghi nhận hàng trăm trận động đất kích thích. Trong đó, trận động đất lớn nhất được ghi nhận xảy ra trưa 28/7/2024, với độ lớn 5.0.

Theo UBND xã Măng Bút, nhiều tháng qua, địa phương liên tục ghi nhận các trận động đất xảy ra mỗi ngày. Các trận động đất chưa gây thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, người dân đều cảm nhận rõ sự rung lắc mạnh khi động đất xảy ra.