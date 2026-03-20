Đưa cá voi dài 10m vào bờ biển chôn cất

Chiều 20/3, có mặt tại bờ biển Diễn Hải, xã Hải Châu, phóng viên Dân trí ghi nhận khu vực cá voi dạt vào bờ thu hút đông người dân địa phương theo dõi. Ngoài mép nước, xác cá voi nổi sát bờ, phần thân lớn lộ rõ trên mặt biển trong tình trạng phân hủy.

Dọc bãi biển, người dân đứng thành từng nhóm quan sát. Một số ngư dân trực tiếp lội xuống khu vực mép sóng, phối hợp với lực lượng tại chỗ triển khai phương án đưa xác cá vào bờ. Không khí hiện trường khẩn trương nhưng trật tự, các khâu xử lý được thực hiện thận trọng do xác cá có kích thước lớn và đã phân hủy.

Xác cá voi chết trôi dạt vào bờ biển Diễn Hải, xã Hải Châu (Ảnh: Nguyễn Phê).

Ông Nguyễn Hùng, trú tại xã Hải Châu, cho biết ngay khi nghe tin có cá voi dạt vào bờ, nhiều người dân trong vùng đã ra biển theo dõi. Theo ông Hùng, đây là con cá voi lớn hiếm gặp dạt vào khu vực này nên ai nấy đều bất ngờ.

“Con cá rất lớn, nằm gần bờ, đang phân hủy nên mùi khá nồng. Chính quyền và bà con ngư dân đã nỗ lực đưa cá vào bờ để chôn cất theo phong tục địa phương được thực hiện rất chu đáo”, ông Hùng nói.

Cận cảnh cá voi chết trôi dạt vào bãi biển Nghệ An (Video: Nguyễn Phê)

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Thông, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Châu, cho biết con cá voi đã được địa phương tổ chức chôn cất theo phong tục vùng biển vào chiều cùng ngày.

Để phục vụ việc di chuyển, chính quyền địa phương huy động máy múc tới hiện trường, đồng thời chuẩn bị lưới, dây và các vật dụng cần thiết. Nhiều người dân tham gia quấn lưới quanh thân cá, cố định nhiều điểm để hỗ trợ kéo vào bờ.

Xác cá voi có kích thước lớn, phần thân nổi rõ trên mặt nước trong tình trạng phân hủy mạnh (Ảnh: Nguyễn Phê).

Theo ghi nhận, việc đưa xác cá voi vào bờ gặp nhiều khó khăn do thân cá lớn, nằm sát vùng sóng đánh. Các ngư dân phải liên tục căn chỉnh vị trí lưới, phối hợp nhịp nhàng với máy múc để tránh trượt, đứt hoặc xô lệch trong quá trình di chuyển.

Sau khi xác cá được đưa dần vào phía trong, lực lượng tại chỗ tiếp tục triển khai các bước chôn cất theo phong tục địa phương. Với cư dân miền biển, cá voi, hay còn gọi là “cá Ông”, là loài vật gắn với đời sống tâm linh của ngư dân nên việc an táng luôn được thực hiện chu đáo, trang trọng.

Việc xử lý xác cá voi thu hút sự quan tâm lớn của người dân địa phương trong suốt nhiều giờ (Ảnh: Nguyễn Phê).

Tại hiện trường, công tác xử lý được triển khai liên tục trong nhiều giờ. Ngoài yếu tố phong tục, việc khẩn trương đưa xác cá vào bờ, chôn cất còn nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường khu vực bãi biển.