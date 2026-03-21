Phát hiện 2 hộ dân nuôi ốc bươu vàng trái phép với diện tích lớn ở Cần Thơ

Ngày 21/3, lực lượng chức năng TP Cần Thơ đã phát hiện và làm việc với 2 hộ dân tại xã Mỹ Hương về hành vi nuôi ốc bươu vàng trái phép trên tổng diện tích khoảng 8.000m2.

Các hộ dân khai nhận đã thu gom và thu mua ốc bươu vàng để nuôi, sau đó bán cho thương lái trong nước.

Địa điểm nuôi ốc bươu vàng trái phép tại xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ (Ảnh: Công an cung cấp).

Hành vi này vi phạm Khoản 2, Điều 51, Nghị định 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo đó việc nuôi, lưu giữ, vận chuyển các loài ngoại lai xâm hại ngoài khu bảo tồn vì mục đích thương mại có thể bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng.

Ốc bươu vàng là một trong những loài ngoại lai xâm hại bị cấm nuôi và phải diệt trừ bởi loài ốc này có khả năng sinh sản nhanh, gây hại nghiêm trọng đến mùa màng và đa dạng sinh học.

Ốc bươu vàng đẻ trứng (Ảnh: Internet).

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân không nuôi, phát tán các loài sinh vật ngoại lai xâm hại và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.