Tây Ninh thu hồi gần 10.400ha đất để làm 110 dự án trong năm 2026

Ngày 19/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết, trong năm 2026, tỉnh đã lên danh mục 110 công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội cần thu hồi đất với tổng diện tích gần 10.400ha.

Danh mục trên gồm 21 công trình đầu tư công, 13 công trình đầu tư hạ tầng điện, 29 dự án của tổ chức kinh tế, và 47 dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Các công trình, dự án phân bổ tại 33 xã, phường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Trong đó, 50 công trình, dự án với diện tích gần 1.739ha đã được thông qua chủ trương từ các năm trước, nhưng đến nay chưa hoàn thành thu hồi đất.

Nhiều hộ dân nằm trong diện thu hồi đất tại dự án đường tỉnh 830E ở Tây Ninh (Ảnh: An Huy).

Một số địa phương có diện tích đất thu hồi lớn là xã Lương Hòa khoảng 807ha, xã Tân Tập gần 749ha, xã Bến Lức hơn 487ha, xã Cần Giuộc hơn 1.632ha, xã Long Hựu hơn 2.609ha, xã Đức Huệ khoảng 1.450ha.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, các công trình, dự án thuộc danh mục thu hồi đất chủ yếu nằm trong lĩnh vực xây dựng khu dân cư, đô thị; hạ tầng khu, cụm công nghiệp; đường giao thông, trường học, công trình điện…

Nhiều dự án có diện tích thu hồi lớn như Khu đô thị mới Long Hựu với quy mô hơn 2.609ha; Khu đô thị Phước Lại 820ha; Khu đô thị Năm Sao gần 208ha; Khu công nghiệp Đông Nam Á giai đoạn 2 khoảng 209ha; Khu công nghiệp Xuyên Á giai đoạn 3 gần 178ha; Khu năng lượng mặt trời Solar Park 5 với diện tích 625ha.

Trên cơ sở danh mục được phê duyệt, các đơn vị, địa phương liên quan sẽ tập trung kê biên, kiểm đếm, hoàn thiện thủ tục thu hồi đất, qua đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh.