Tây Ninh dành 46.000ha đất phát triển khu công nghiệp đến năm 2050

Bên lề buổi họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh Tây Ninh với các cơ quan ngoại giao, hiệp hội, doanh nghiệp mừng Xuân Bính Ngọ ngày 26/2, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã chia sẻ định hướng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thời gian tới.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Văn Hẳn cho biết, Tây Ninh vừa hoàn tất điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong quy hoạch, tỉnh đặc biệt chú trọng phát triển các khu, cụm công nghiệp.

Ông Lê Văn Hẳn chia sẻ về phát triển kinh tế Tây Ninh giai đoạn mới (Ảnh: An Huy).

Ngoài các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2050, tổng diện tích đất dành cho phát triển khu công nghiệp của tỉnh khoảng 46.000ha. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để Tây Ninh phát triển mạnh công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao.

Thực tế cho thấy, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng lớn vào tiềm năng phát triển của Tây Ninh, nhất là lĩnh vực hạ tầng giao thông và liên kết vùng. Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, Tây Ninh quyết tâm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, xác định kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng, góp phần phát triển bền vững kinh tế địa phương thời gian tới.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, kinh tế tư nhân tiếp tục được thúc đẩy, nhiều doanh nghiệp mong muốn tỉnh có thêm các khu, cụm công nghiệp dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quan điểm của lãnh đạo tỉnh là không phân biệt doanh nghiệp lớn hay nhỏ; luôn trân trọng và tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế, kể cả hộ kinh doanh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm đa số, giữ vai trò quan trọng trong tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động ngoài các khu, cụm công nghiệp, gây khó khăn cho công tác quản lý. Vì vậy, tỉnh nghiên cứu, tính toán phương án phát triển các khu, cụm công nghiệp phù hợp, trong đó định hướng bố trí không gian riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển ổn định, lâu dài.