Tây Ninh bước vào năm bản lề với quyết tâm tháo gỡ điểm nghẽn

Ngày 26/2, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các cơ quan ngoại giao, hiệp hội, hội và cộng đồng doanh nghiệp nhân dịp xuân Bính Ngọ 2026.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt khi địa phương khởi đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất tỉnh.

Theo ông Hẳn, việc sắp xếp đơn vị hành chính mở ra không gian phát triển mới, gắn với điều chỉnh quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo nền tảng tái cơ cấu kinh tế, tăng cường liên kết vùng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn và các đại biểu tham dự buổi họp mặt (Ảnh: An Huy).

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, tạo động lực cho khu vực doanh nghiệp phát triển. Tỉnh đã tập trung nguồn lực khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm trong các lĩnh vực hạ tầng, thương mại, dịch vụ, với tổng vốn đầu tư hơn 171.000 tỷ đồng.

Nhờ đó, Tây Ninh hoàn thành và vượt 12/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. GRDP tăng 9,52%, xếp thứ 8/34; quy mô GRDP đạt hơn 345.000 tỷ đồng, đứng thứ 9 cả nước; GRDP bình quân đầu người khoảng 115,6 triệu đồng. Thu ngân sách đạt hơn 52.700 tỷ đồng, vượt dự toán Trung ương giao; kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 31 tỷ USD, duy trì trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước.

Lãnh đạo UBND tỉnh cho biết năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, có ý nghĩa quan trọng tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ. Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, tạo tiền đề bước vào giai đoạn phát triển mới.

Ông Lê Văn Hẳn bày tỏ tin tưởng với sự đồng thuận của hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Tây Ninh sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại buổi họp mặt đầu xuân Bính Ngọ (Ảnh: An Huy).

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh cho biết, năm 2026, tỉnh xác định giữ vững ổn định chính trị, phát huy đoàn kết, đổi mới phương thức điều hành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi.

Tỉnh ủy cam kết quyết liệt tháo gỡ khó khăn, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, nhất là thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, tài chính; tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp hoạt động, hướng đến mục tiêu đưa Tây Ninh trở thành địa phương có môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hàng đầu.

"Tôi tin rằng, với tinh thần đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, Tây Ninh sẽ biến quyết tâm thành hành động, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống người dân", ông Quyết nói.