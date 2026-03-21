Tây Ninh khởi công khu tái định cư gần 3.900 tỷ đồng

Ngày 21/3, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khởi công dự án khu tái định cư và nhà ở xã hội tại xã Long Cang; đồng thời công bố dự án khu công nghiệp mở rộng tại địa phương này. Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết.

Dự án khu tái định cư và nhà ở xã hội có quy mô khoảng 102ha, tổng mức đầu tư 3.890 tỷ đồng. Khi hoàn thành, dự án cung cấp hơn 3.000 lô nền tái định cư và gần 3.000 căn nhà; trong đó có hơn 2.300 căn hộ nhà ở xã hội và 610 căn hộ thương mại.

Phối cảnh khu tái định cư tại xã Long Cang (Ảnh: Chủ đầu tư).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, theo quy hoạch đến năm 2030, địa phương phát triển 59 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 16.800ha, cùng 82 cụm công nghiệp. Quy mô lao động dự báo tăng nhanh, kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở, nhất là nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân.

Trước yêu cầu này, tỉnh xác định phát triển nhà ở xã hội cần đi trước một bước, tạo nền tảng ổn định đời sống dân cư, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đặt mục tiêu hoàn thành 80.000 căn nhà ở xã hội; riêng năm 2026 phấn đấu đạt khoảng 13.500 căn. Do đó, dự án tại xã Long Cang được xem là một trong những công trình trọng điểm, góp phần hiện thực hóa mục tiêu này.