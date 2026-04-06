Tây Ninh dự kiến chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng Vành đai 4 từ 15/4

Ngày 6/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và các địa phương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 4 qua địa bàn tỉnh.

Dự kiến ngày 15/4, sau khi phương án bồi thường được phê duyệt, các đơn vị sẽ phối hợp chi trả ngay cho các hộ bị ảnh hưởng.

Dự án đường Vành đai 4 có điểm trùng với dự án đường ĐT830E (Ảnh: An Huy).

Liên quan tiến độ tái định cư, Ban Quản lý dự án cho biết sẽ phối hợp khởi công 6 khu tái định cư vào cuối tháng 4 và trong tháng 5. Các khu này đã hoàn thành thiết kế, đang thẩm định và thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng xây dựng.

Tuyến Vành đai 4 đi qua địa bàn 15 xã của tỉnh, gồm: Hậu Nghĩa, Đức Lập, Hòa Khánh, Thạnh Lợi, Bình Đức, Bến Lức, Mỹ Yên, Mỹ Lệ, Rạch Kiến, Cần Giuộc, Tân Tập, Đức Huệ, Phước Vĩnh Tây, Mỹ Lộc và Long Cang.

Thời gian qua, tỉnh đã thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hội đồng xác định giá đất cụ thể cho các hộ bị ảnh hưởng. 6 khu tái định cư bố trí tại các xã Đức Huệ, Bến Lức, Hòa Khánh, Rạch Kiến, Tân Lập và Mỹ Lộc. Đến nay, phần lớn địa phương đã hoàn tất kiểm đếm đất và tài sản trên đất, làm cơ sở lập phương án bồi thường theo quy định.

Dự án đường Vành đai 4 có chiều dài qua địa phận tỉnh Tây Ninh khoảng 74,5km, tổng mức đầu tư 24.972 tỷ đồng. Điểm đầu tại Km0+000 (cầu Thầy Cai), tiếp giáp TPHCM; điểm cuối tại Km74+500, khu vực ranh giới Tây Ninh - TPHCM (xã Tân Tập).

Phạm vi giải phóng mặt bằng rộng 74,5m (tính từ tim đường thiết kế, mỗi bên 37,25m); các vị trí đặc thù như nút giao, cầu, hầm… thực hiện theo hồ sơ thiết kế cắm cọc.

Dự án được đầu tư quy mô hoàn chỉnh 8 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/h; đường song hành hai bên tối thiểu 2 làn xe, tốc độ 60km/h. Giai đoạn 1 đầu tư 4 làn xe cao tốc, nền đường rộng 25,5m; đường song hành bố trí không liên tục. Nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước.

Đây là dự án trọng điểm quốc gia, khi hoàn thành sẽ góp phần kết nối hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.