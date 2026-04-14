Tây Ninh đề xuất tách luồng xe chở hàng để giảm ùn tắc cửa khẩu Mộc Bài

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, dẫn đầu đoàn khảo sát làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh vào chiều 13/4, về công tác quản lý cửa khẩu Mộc Bài.

Đoàn công tác cùng đại diện các bộ, ngành và địa phương đã đánh giá toàn diện hạ tầng, năng lực thông quan và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng tại cửa khẩu.

Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh (Ảnh: Sỹ Công).

Theo ông Thái Bình An, Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Tây Ninh, tỉnh đã hoàn thành xác định phạm vi, cắm biển báo tại 14 cửa khẩu (3 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 9 cửa khẩu phụ), đang hoàn thiện hồ sơ với 7 cửa khẩu còn lại. Việc này góp phần tăng hiệu lực quản lý Nhà nước, bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

Là cửa khẩu quốc tế lớn nhất của tỉnh, Mộc Bài giữ vai trò quan trọng trong kết nối giao thương Việt Nam - Campuchia. Khu vực này đã hình thành các khu chức năng phục vụ kiểm soát, logistics, với 5 dự án bến bãi đang vận hành trên diện tích hơn 26ha.

Tuy nhiên, hạ tầng cửa khẩu đang chịu áp lực lớn do lưu lượng tăng nhanh. Trạm kiểm soát liên hợp xây dựng từ năm 2004, công suất thiết kế khoảng 2.000 lượt người/ngày và 200 lượt phương tiện/ngày, nhưng thực tế phải gánh 5.000-6.000 lượt người và hơn 1.300 phương tiện mỗi ngày. Tình trạng quá tải cục bộ, ùn ứ giao thông ảnh hưởng đến thời gian thông quan.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Ảnh: M.N.).

Trước thực tế này, UBND tỉnh Tây Ninh kiến nghị các bộ, ngành thống nhất phương án tách riêng luồng xe chở hàng với xe chở khách. Xe chở hàng sẽ đi theo tuyến riêng, không qua nhà kiểm soát liên hợp nhằm giảm áp lực, bảo đảm an toàn. Tỉnh cũng đề xuất dùng ngân sách địa phương để lắp đặt hệ thống kiểm soát thông minh tại khu vực cửa khẩu.

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, địa phương định hướng xây dựng Mộc Bài thành cửa khẩu thông minh; từng bước áp dụng chuyển đổi số trong quản lý, tăng cường phối hợp với các tỉnh giáp biên của Campuchia.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị ghi nhận nỗ lực của tỉnh trong quản lý cửa khẩu. Đoàn công tác cơ bản thống nhất phương án phân luồng phương tiện và chủ trương lắp đặt barie, yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/7.

Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng giao các đơn vị liên quan phối hợp với tỉnh khảo sát, lựa chọn vị trí phù hợp để triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát và giảm ùn tắc tại cửa khẩu.