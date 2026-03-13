Đề xuất mở rộng 2 tỉnh lộ kết nối cửa khẩu Tân Nam ở Tây Ninh

Ngày 13/3, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa có tờ trình gửi Sở Tài chính đề nghị thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường kết nối cửa khẩu quốc tế Tân Nam với quốc lộ 22B và cao tốc Gò Dầu - Xa Mát.

Hạng mục trọng tâm của dự án là nâng cấp, mở rộng hai tuyến đường ĐT791 và ĐT788.

Đường ĐT791 đi xuyên qua Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, kết nối cửa khẩu Tân Nam (Ảnh: An Huy).

Theo đề xuất, dự án nhằm hoàn thiện trục giao thông quan trọng kết nối cửa khẩu quốc tế Tân Nam với trung tâm đô thị Tây Ninh, đồng thời tạo sự liên thông với tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát trong tương lai.

Khi hình thành, tuyến đường này được kỳ vọng tối ưu luồng vận tải hàng hóa bằng đường bộ, giảm chi phí logistics, thúc đẩy xuất nhập khẩu và thu hút nguồn hàng quá cảnh từ Campuchia về các cảng biển trong khu vực.

Trước nhu cầu phát triển hạ tầng và lưu lượng vận tải khu vực biên giới gia tăng, việc nâng cấp, mở rộng tuyến đường được đánh giá là cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông tỉnh Tây Ninh.

Dự án cũng phù hợp với quy hoạch tỉnh Tây Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt.

Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam (Ảnh: An Huy).

Theo phương án đề xuất, sau khi nâng cấp, tuyến đường mới sẽ rộng 18,5m với 4 làn xe, lề đường mỗi bên rộng 1m. Các cầu hiện hữu gồm cầu Vịnh, cầu Lò Gò và cầu Khỉ (Đa Ha) cũng được mở rộng lên 4 làn. Hệ thống thoát nước, chiếu sáng và các hạng mục bảo đảm an toàn giao thông cũng được hoàn thiện.

Công trình có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.890 tỷ đồng, sử dụng ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Dự án triển khai trên địa bàn các xã Tân Biên, Phước Vinh, Hảo Đước và Châu Thành.

Dự kiến, địa phương chuẩn bị đầu tư trong năm 2026, thi công giai đoạn 2026-2029. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Tây Ninh là chủ đầu tư.

Vị trí tuyến đường ĐT791 và ĐT788 (Đồ họa: An Huy).

Theo khảo sát hiện trạng, đoạn đường ĐT791 dài khoảng 11km, từ ngã ba Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tân Nam đến nút giao đường ĐT788 và đường ĐT783 (ngã ba Lò Gò). Tuyến có mặt đường bê tông rộng 8m, nền đường 9m.

Đoạn đường ĐT788 dài khoảng 31km, từ ngã ba Lò Gò đến nút giao quốc lộ 22B (ngã ba Vịnh). Tuyến có mặt đường bê tông nhựa rộng 8m, nền đường 9m và được nâng cấp từ năm 2014. Trên tuyến có cầu Vịnh dài gần 50m.