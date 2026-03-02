Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa tiếp xúc cử tri ở Tây Ninh

Chiều 2/3, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đại biểu Quốc hội khóa XV, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI cùng các ứng viên thuộc đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Tây Ninh, dự hội nghị tiếp xúc cử tri trên địa bàn.

Tại hội nghị, cử tri được giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử đại biểu Quốc hội. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các ứng viên lần lượt trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, đồng thời lắng nghe ý kiến của cử tri.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh (Ảnh: A.D.).

Trình bày chương trình hành động, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định công cuộc đổi mới; kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái; nêu gương về đạo đức, trách nhiệm; giữ vững phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định sẽ không ngừng nâng cao năng lực, tích cực tham gia thể chế hóa các nghị quyết lớn thành luật, chính sách khả thi; cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chú trọng hoàn thiện pháp luật về quốc phòng, xây dựng “thế trận lòng dân”.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trình bày chương trình hành động trước cử tri (Ảnh: A.D.).

Các ứng viên còn lại tại đơn vị bầu cử số 3 cũng khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ phát huy trách nhiệm người đại biểu của nhân dân; giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri; lắng nghe, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Chương trình hành động của các ứng cử viên cũng tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đầu tư hạ tầng giao thông; phát triển đô thị, nông nghiệp công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành; nâng cao thu nhập, đời sống; chăm sóc sức khỏe cho người dân; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cử tri tỉnh Tây Ninh bày tỏ sự đồng thuận với chương trình hành động của các ứng viên; mong muốn các ứng viên nếu trúng cử, dù ở cương vị nào, tiếp tục nêu cao trách nhiệm, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương.

Ngoài Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, đơn vị bầu cử số 3 còn có các ứng viên: bà Lê Thị Song An, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh; bà Lê Thị Cẩm Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh; ông Lê Công Đỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long An; bà Phạm Thị Ngọc Hà, Tổng giám đốc Công ty TNHH San Hà (TPHCM).