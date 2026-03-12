Tây Ninh cơ bản hoàn tất chuẩn bị cho ngày hội toàn dân đi bầu cử

Ngày 12/3, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh, chủ trì phiên họp thứ năm của Ủy ban bầu cử tỉnh để đánh giá tiến độ chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3.

Báo cáo tại hội nghị, bà Lê Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh cho biết, đến ngày 10/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức hơn 3.000 cuộc tiếp xúc cử tri với hơn 202.000 người tham dự; có trên 6.800 lượt cử tri phát biểu ý kiến.

Đây là phiên họp thứ 5 về công tác bầu cử trước ngày hội toàn dân (Ảnh: Hùng Anh).

Cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh hoàn thành việc phân bổ thùng phiếu, tài liệu phục vụ bầu cử cho Ủy ban bầu cử cấp xã, các Ban bầu cử và Tổ bầu cử theo quy định. Ủy ban bầu cử cấp xã cũng hoàn tất nhập liệu phục vụ bầu cử trước 17h ngày 10/3. Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản đầy đủ, bảo đảm đúng quy định.

Đại tá Lê Văn Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, chưa phát sinh vụ việc phức tạp.

Công an tỉnh triển khai các phương án bảo vệ an ninh, phân công lực lượng và phương tiện tại 1.664 khu vực bỏ phiếu; đồng thời hoàn tất rà soát, lập danh sách và in khoảng 2,4 triệu thẻ cử tri.

Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền cho ngày bầu cử bước vào giai đoạn cao điểm. Hơn 5.000 pano, áp phích được lắp đặt trên nhiều tuyến đường; các loại hình báo chí như báo in, phát thanh, truyền hình và báo điện tử tăng cường tuyên truyền, tạo không khí sôi nổi hướng tới ngày bầu cử.

Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Hùng Anh).

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận nỗ lực của Ủy ban bầu cử các cấp và các ngành trong công tác chuẩn bị thời gian qua.

Theo ông Hùng, từ nay đến ngày 15/3 là giai đoạn quan trọng để hoàn tất các khâu cuối cùng. Các thành viên Ủy ban bầu cử cần trực tiếp xuống cơ sở nắm tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

“Công tác chuẩn bị đến nay cơ bản đầy đủ, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các đơn vị không được chủ quan, cần tiếp tục rà soát kỹ từng chi tiết, từ danh sách cử tri đến an ninh thông tin, bảo đảm kỳ bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, khách quan và đúng tiến độ”, ông Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh cũng yêu cầu các địa phương chú trọng xử lý đơn thư khiếu nại (nếu có) ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng; đồng thời đẩy mạnh vận động cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, đúng giờ.