Xã, phường miền Tây đan cổng chào bằng lá dừa đón cử tri ngày bầu cử

Sáng 9/3, An Giang đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 15/3, dự kiến đón hơn 3,8 triệu cử tri tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Không khí khẩn trương, trang trọng đang lan tỏa khắp các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đường phố phường Rạch Giá rợp bóng cờ hoa, biểu ngữ tuyên truyền (Ảnh: Hoàng Duật).

Phường đông nhất nước có 51 ứng cử viên

Phường Rạch Giá, với hơn 265.460 dân, là phường đông dân nhất cả nước, đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử chính thức 15/3. Ông Mai Hoàng Khởi, Bí thư Đảng ủy phường, cho biết sau 3 lần hiệp thương, phường đã chốt danh sách 51 ứng cử viên để bầu chọn 30 đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Gần 190.000 cử tri của phường sẽ tham gia bầu cử tại 124 khu vực bỏ phiếu. Phường đã chuẩn bị hơn 636.680 phiếu bầu đại biểu Quốc hội và phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp, cùng hơn 211.280 thẻ cử tri.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương (bên trái ngoài cùng) kiểm tra công tác bầu cử trên địa bàn phường Rạch Giá (Ảnh: Hoàng Duật).

Đặc biệt, phường Rạch Giá đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bầu cử. Toàn bộ tài liệu liên quan được số hóa và công khai trên Internet. Các kênh Facebook, Zalo và YouTube của phường đã đăng tải video hướng dẫn chi tiết về quy trình bầu cử. Ngoài ra, phường còn phát loa phóng thanh song ngữ Việt - Khmer tại các khu dân cư, chợ và điểm sinh hoạt cộng đồng, giúp đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận thông tin.

Thượng tá Lê Minh Chánh, Trưởng Công an phường Rạch Giá, khẳng định: “Với đặc thù là địa bàn đông dân, số lượng cử tri lớn, chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu".

Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đặt trụ sở tại Sở Nội vụ tỉnh (Ảnh: Hoàng Duật).

Nét độc đáo từ vùng sông nước: Làm cổng lá dừa đón cử tri

Không khí rộn ràng chuẩn bị bầu cử cũng lan tỏa đến các xã của An Giang. Tại ấp Bình Hoà, xã Vĩnh Bình (điểm bỏ phiếu số 11), đoàn viên thanh niên đã tự tay dựng cổng đón cử tri bằng lá dừa, thân dừa độc đáo, mang đậm nét văn hóa truyền thống địa phương.

Cổng đón cử tri tại điểm bầu cử trên địa bàn xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang (Ảnh: Khang Nguyễn).

Ông Nguyễn Hoàng Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn xã Vĩnh Bình, chia sẻ: "Ý tưởng này xuất phát từ mong muốn tái hiện không gian làng quê truyền thống, gần gũi với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chúng tôi tận dụng vật liệu tại chỗ để vừa tiết kiệm chi phí, vừa tạo nét đặc trưng riêng của vùng sông nước. Hy vọng bà con khi đến bỏ phiếu sẽ cảm nhận được không khí trang trọng nhưng vẫn thân thuộc, đậm chất quê hương".

Cũng tại xã Vĩnh Bình, nhiều người dân sống ở mặt tiền đường đã xung phong cho mượn nhà làm điểm bỏ phiếu. Công tác chuẩn bị từ niêm yết danh sách, tổ chức tiếp xúc cử tri, đến thùng phiếu đều đã sẵn sàng, đảm bảo đúng quy định dân chủ. Tình hình an ninh trật tự cũng được công an địa phương lên kế hoạch bảo đảm xuyên suốt thời gian cử tri đi bỏ phiếu.