Tàu hàng chở hơn 1.500 tấn cọc bê tông bị chìm ở cảng quốc tế Long Sơn

Ngày 25/3, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) thông tin, đơn vị vừa cử lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý sự cố chìm tàu tại cảng quốc tế Long Sơn (Thanh Hóa).

Trước đó, khoảng 11h ngày 24/3, tại khu vực cảng quốc tế Long Sơn xảy ra sự cố chìm tàu vận tải Ngân Khánh 268, thuộc Công ty vận tải MIT, do ông Nguyễn Văn Chung (SN 1974, quê ở xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng.

Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức quây phao, thả vật liệu thấm dầu, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường khu vực cảng (Ảnh: Hải Chuyền).

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu chở hơn 1.500 tấn cọc bê tông, có 9 thuyền viên, rất may vụ việc không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình bốc dỡ hàng hóa, do sơ suất khi vận hành cần cẩu, dây cáp bị tuột khiến cọc bê tông rơi xuống, làm thủng đáy tàu dẫn đến tàu bị chìm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn đã khẩn trương điều động tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ, sử dụng xuồng cơ động, nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Tổ công tác đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa, cảng quốc tế Long Sơn, chủ tàu và các thuyền viên triển khai các biện pháp ứng phó, quây phao, thả vật liệu thấm dầu, kịp thời khống chế, hạn chế nguy cơ ô nhiễm môi trường.