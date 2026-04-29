Tàu chở hàng bốc cháy trên biển Lâm Đồng, một người mất tích

Ngày 29/4, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Liên Hương (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng tìm kiếm thuyền viên mất tích sau vụ cháy tàu chở hàng trên biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, tàu chở hàng cỡ nhỏ neo đậu trên vùng biển gần bờ ở xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Phát hiện sự việc, nhiều ngư dân đánh cá gần khu vực đã điều khiển tàu đến hiện trường, dập lửa, cứu người.

Nhận tin báo, lực lượng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Liên Hương phối hợp cùng các đơn vị liên quan điều động người, phương tiện đến chữa cháy. Hỏa hoạn xảy ra trên biển nên việc tiếp cận, dập lửa gặp nhiều khó khăn.

Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, ba thuyền viên trên tàu nhảy xuống nước thoát thân. Hai trong số ba nạn nhân được người dân cứu, đưa vào bờ an toàn trong khi người còn lại mất tích.