Công an Lâm Đồng kịp ngăn chặn 9 thiếu niên bị dụ "việc nhẹ lương cao"

Ngày 28/4, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, đưa 9 thiếu niên tại xã Quảng Hòa (tỉnh Lâm Đồng) về địa phương sau khi phát hiện các em bị người lạ dụ dỗ đi làm "việc nhẹ lương cao".

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/4, Công an xã Quảng Hòa tiếp nhận tin báo của người dân về việc một số em trong độ tuổi 12-15 bị người lạ rủ đi làm tại TPHCM với mức lương cao.

Ba trong số 9 thiếu niên được cơ quan chức năng đưa về bàn giao cho gia đình (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua xác minh, nhà chức trách nhận định vụ việc có dấu hiệu lôi kéo người chưa đủ tuổi đi lao động. Công an đã tiến hành truy tìm, kịp thời ngăn chặn 2 đợt di chuyển của nhóm thiếu niên khi các em đang trên đường rời khỏi địa phương.

Sau đó, các em được cơ quan chức năng đưa về địa phương làm việc, bàn giao cho gia đình.

Cơ quan công an khuyến cáo phụ huynh cần tăng cường quản lý con em, cảnh giác với các lời mời gọi việc làm “lương cao” để tránh rủi ro.