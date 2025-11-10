Vụ 3 ngư dân trôi dạt 48 giờ: Vì sao một người bị viêm đường ruột nặng?

Ngày 10/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Dương Tiến Thuận, Giám đốc Trung tâm Y tế Quân - Dân y Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết đêm 8/11, Trung tâm tiếp nhận ông Phan Duy Quang, anh Lê Văn Sanh và anh D.Q.C. trong tình trạng sức khỏe suy nhược do trôi dạt trên biển quá lâu.

Trong quá trình trôi dạt, 3 người phải vận động liên tục trong điều kiện thiếu thức ăn, nước uống dẫn đến cơ thể suy nhược, xuất hiện tình trạng tiêu cơ. Phần thân trên, đặc biệt là vùng mặt của những người này có hiện tượng viêm da do tiếp xúc trực tiếp với nước biển và ánh nắng mặt trời trong thời gian dài. Riêng anh C. còn bị viêm đường ruột nặng.

Anh D.Q.C. bị viêm đường ruột nên được chuyển vào bệnh viện ở đất liền để điều trị (Ảnh: Quốc Triều).

“Sức khỏe của ông Quang và anh Sanh ổn định hơn, riêng anh C. bị viêm đường ruột. Người này đã được chuyển vào đất liền để được điều trị tốt hơn”, bác sĩ Thuận thông tin.

Về nguyên nhân gây viêm đường ruột, bác sĩ Thuận lý giải, do trôi dạt quá lâu nên anh C. rất đói và khát. Khi vừa được cứu, anh đã ăn uống nhiều khiến hệ tiêu hóa không kịp thích nghi.

“Những trường hợp này cần ăn ít, chia nhỏ các bữa ăn. Thức ăn phải ấm, mềm, dễ tiêu hóa mà tốt nhất là nên ăn cháo loãng. Như vậy hệ tiêu hóa mới dần thích nghi, tránh biến chứng về đường ruột”, bác sĩ Thuận chia sẻ.

Về thông tin có nạn nhân bị cá rỉa vào da thịt khi trôi dạt, bác sĩ Thuận cho biết qua thăm khám chưa phát hiện tình trạng này ở 3 nạn nhân.

Khi trôi dạt trên biển trong thời gian dài, nạn nhân có thể bị cá rỉa vào phần chân. Điều này chỉ xảy ra khi nạn nhân đuối sức, chân không còn cử động được.

“Cả 3 nạn nhân chỉ bị trầy xước do va đập khi trôi dạt trên biển, chưa phát hiện tình trạng bị cá rỉa vào da thịt”, bác sĩ Thuận nói.

Như Dân trí phản ánh, chiều 6/11, anh D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) đã nhảy xuống biển tự tử. Lúc này vùng biển Lý Sơn có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi (bão số 13).

Phát hiện sự việc, ông Phan Duy Quang cùng anh Lê Văn Sanh dùng thúng câu ra biển cứu anh C.. Nạn nhân được cứu nhưng do biển động dữ dội nên thúng câu trôi dạt khiến cả 3 người mất tích.

Nhiều tàu thuyền của lực lượng chức năng và người dân địa phương tìm kiếm các nạn nhân nhưng bất thành. Bộ Quốc phòng điều động máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm cũng không có kết quả.

Trong quá trình trôi dạt, các nạn nhân chủ yếu uống nước mưa, nước biển và ăn các loài hải sản trôi nổi để sinh tồn.

Đến sáng 8/11, ông Phan Duy Quang được tàu Hải Nam 39 phát hiện và cứu sống. Chiều cùng ngày, anh Lê Văn Sanh và anh D.Q.C. cũng được phát hiện trên vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đặc khu Lý Sơn 40-50 hải lý.