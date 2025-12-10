Tặng Huân chương Dũng cảm cho hai công dân trôi dạt 48 giờ vì cứu người

Ngày 10/12, ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), cho biết Chủ tịch nước Lương Cường đã quyết định tặng Huân chương Dũng cảm cho ông Phan Duy Quang (trú tại thôn Tây An Vĩnh) và ông Lê Văn Sanh (trú tại thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) vì hành động dũng cảm cứu người trong cơn bão Kalmaegi (bão số 13).

Ông Quang và ông Sanh đã lao xuống biển cứu người đàn ông tự tử trong thời điểm bão Kalmaegi đang ảnh hưởng đến khu vực tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Lê Văn Sanh được phát hiện trôi dạt trên vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đặc khu Lý Sơn 40-50 hải lý (Ảnh: Nguyễn Linh).

Chiều 6/11, ông D.Q.C. (SN 1981, trú tại đặc khu Lý Sơn) đã nhảy xuống biển tự tử. Lúc này vùng biển Lý Sơn có gió mạnh, sóng lớn do ảnh hưởng bão Kalmaegi.

Phát hiện sự việc, ông Phan Duy Quang cùng ông Lê Văn Sanh dùng thúng câu ra biển cứu ông C.. Nạn nhân được cứu nhưng do biển động dữ dội nên thúng câu bị trôi dạt khiến cả 3 người mất tích.

Nhiều tàu thuyền của lực lượng chức năng và người dân địa phương tìm kiếm các nạn nhân nhưng bất thành. Bộ Quốc phòng điều động trực thăng tham gia tìm kiếm cũng không có kết quả.

Ngày 8/11, cả 3 người được tàu chở hàng và tàu cá phát hiện, ứng cứu trên vùng biển tỉnh Gia Lai, cách đặc khu Lý Sơn 40-50 hải lý.