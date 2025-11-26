Tạm giữ tài xế ô tô lấn làn tông xe đầu kéo khiến 4 người chết ở Lạng Sơn

Đêm 26/11, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và ô tô con làm 4 người tử vong và 2 người bị thương xảy ra trên địa bàn xã Nhân Lý.

Trước đó, vào 12h50 ngày 26/11, tại km42+600 quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe đầu kéo biển kiểm soát 98E-000xxx do Phạm Văn Dũng (44 tuổi, trú Bắc Ninh) điều khiển đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn với ô tô con BKS 19A-483xxx do Lại Quang Nhân (32 tuổi, trú Hà Nội) điều khiển theo hướng ngược lại.

Hậu quả vụ tai nạn làm 4 người tử vong tại chỗ, 2 người bị thương (đều trên ô tô con) đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Khu Vực Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Ngay sau khi sự việc xảy ra Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an xã Nhân Lý phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương cấp cứu người bị nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Ngay trong ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với lái xe Lại Quang Nhân về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ô tô 7 chỗ biến dạng sau vụ tai nạn (Ảnh: K.L.).

Tối 26/11, thông tin với phóng viên Dân trí lãnh đạo UBND xã Lộc Bình (Lạng Sơn), cho biết trong số các nạn nhân tử vong có 2 người là vợ chồng sinh sống trên địa bàn.

Cụ thể, hai nạn nhân tử vong là ông P.V.K. (56 tuổi) và vợ là bà T.T.L. (trú tại thôn Lăng Xè, xã Lộc Bình). Con trai vợ chồng ông K. là P.V.H. (21 tuổi) đi cùng bố mẹ cũng bị thương sau vụ tai nạn.

Người nhà nạn nhân đã làm các thủ tục và đưa thi thể về quê để làm các thủ tục tang lễ.

Theo clip người điều khiển ô tô con hoàn toàn có lỗi trong vụ tai nạn giao thông, vi phạm quy tắc giao thông chung, đi sai phần đường gây ra va chạm với ô tô đầu kéo dẫn đến hậu quả tự gây thiệt hại về sức khoẻ, tài sản của mình và gây thiệt hại tài sản của người tham gia giao thông khác.