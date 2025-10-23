Bão Fengshen suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sáng nay vào Huế - Quảng Ngãi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết bão Fengshen (bão số 12) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Sáng sớm 23/10, áp thấp nhiệt đới đang trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trong sáng nay sẽ đi vào khu vực đất liền Huế - Quảng Ngãi.

Dự báo sau khi đi vào đất liền, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên đất liền Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Đường đi, vị trí của áp thấp nhiệt đới sáng nay (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với không khí lạnh, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, đảo Cù Lao Chàm và đặc khu Lý Sơn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m, biển động.

Ven biển các tỉnh từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có nước dâng do gió mạnh cao 0,3-0,6m.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo ven biển, cửa sông từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng cần đề phòng sóng lớn kết hợp với triều cường và nước dâng do gió mạnh gây ngập úng tại khu vực trũng thấp, sóng tràn đường giao thông ven biển ven sông, sạt lở bờ biển.

Về mưa lớn, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, hiệu ứng địa hình nên từ đêm 22/10 đến đêm 24/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300mm.

Dự báo riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150mm/3 giờ ở các xã, phường ven biển.

Theo dự báo, mưa lớn ở miền Trung có khả năng kéo dài đến hết tháng 10. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong những giờ tới (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng thủy văn lưu ý các địa phương cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có khả năng lên mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 2-3.

Về áp thấp nhiệt đới mới hình thành, cơ quan khí tượng thủy văn nhận định chiều nay áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển vào Biển Đông, sau đó bị không khí lạnh chặn và đẩy di chuyển xuống phía Nam, suy yếu thành vùng áp thấp rồi tan trên Biển Đông.

Dự báo áp thấp nhiệt đới này không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Ngày 22/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký công điện yêu cầu các bộ ngành, địa phương liên quan tập trung phòng, tránh, ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Trung Trung Bộ.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ, ngành và Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố liên quan đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chưa thật cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và nguy cơ mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ dân ở các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt, cô lập chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đề phòng tình huống mưa lớn, sạt lở gây chia cắt, cô lập nhiều ngày.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chủ động có phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho hộ nghèo, khó khăn, đối tượng yếu thế và người dân tại nơi sơ tán; bố trí lực lượng kiểm soát giữ gìn trật tự, bảo vệ tài sản để người dân yên tâm sơ tán.

Các địa phương được giao căn cứ tình hình cụ thể, chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học trong thời gian mưa lũ, ngập lụt để bảo đảm an toàn...